Avantto apresenta seu novo Epic E1000GX no Aviation XP Além da nova aeronave que é novidade no país, a empresa vai disponibilizar também o Phenom 100 para visitas e demonstrações durante todo o evento que acontece entre 26 e 27 de junho, em Goiânia

Avantto: aeronave Epic E1000GX no Aviation XP Divulgação Avantto

A Avantto, líder em compartilhamento de aeronaves executivas na América Latina, continua sua road trip com a apresentação do novo Epic E1000GX e do Phenom 100 no Aviation XP. As aeronaves estarão disponíveis para visitas agendadas. A Avantto é reconhecida por sua frota moderna e pelo modelo de compartilhamento inovador, oferecendo flexibilidade e eficiência sem precedentes aos seus usuários. O evento acontece nos dias 26 e 27 de Junho, um marco no calendário da aviação executiva e da indústria, reunindo personalidades e marcas renomadas em um ambiente exclusivo e sofisticado.

O Aviation XP, que acontece no Aeroporto Santa Genoveva no antigo Terminal de Embarque, debaterá temas cruciais da aviação geral no Centro-Oeste. O encontro incluirá palestras, mesas redondas e exposição de aeronaves, além da presença de inúmeras empresas do setor, visando originar negócios e networking de qualidade. Com a apresentação de empresas, produtos e conteúdos relevantes, o evento se torna um ponto de encontro essencial entre um público selecionado, fabricantes e fornecedores, oferecendo uma ampla gama de artigos e serviços em dois dias imperdíveis para o setor.

Para Rogério Andrade, CEO da Avantto, a exibição das aeronaves é um passo adiante na expansão da empresa e no atendimento das demandas de transporte aéreo executivo na região. ‘Estamos entusiasmados em apresentar nossos aviões no Catarina Aviation Show. O E1000GX não é apenas um avião; é uma declaração de excelência e compromisso com a qualidade e o desempenho’, declara Andrade. ‘Com capacidade para operar em pistas curtas e oferecer o conforto de uma cabine espaçosa, o E1000GX é ideal para o mercado latino-americano’, conclui.

O destaque da Avantto este ano é o Epic E1000GX, um dos turboélices mais rápidos do mercado, alcançando uma velocidade de cruzeiro impressionante de 617 km/h e uma altitude máxima de 34.000 pés. Com autonomia de voo de 2.890 km, esta aeronave é perfeita para quem busca eficiência e desempenho. O motor Pratt & Whitney de 1.200 cavalos, aliado à hélice Hartzell de cinco pás, proporciona uma experiência de voo excepcional.

Já o Phenom 100 é a escolha superior na categoria de jatos leves por seu estilo, desempenho e conforto equilibrados. O modelo se destaca pelo baixo nível de ruído na cabine, capacidade de carga útil e velocidade final - razões pelas quais é o favorito entre os executivos. Acomoda até seis pessoas (dois pilotos e quatro passageiros), com velocidade de cruzeiro de 722 km/h e alcance de 2.182 km.









