Avantto leva aeronave Epic E1000GX para maior evento de aviação de negócios da América Latina Empresa confirma presença na LABACE 2024 que acontece entre os dias 6 a 8 de agosto, em São Paulo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/08/2024 - 21h04 (Atualizado em 06/08/2024 - 21h04 ) ‌



Avantto: na Labace 2024 Divulgação

A Avantto, líder em compartilhamento de aeronaves executivas na América Latina, vai participar da 19ª edição da LABACE (Latin American Business Aviation Conference & Exhibition), maior evento de aviação executiva latino-americano, que acontece entre os dias 6 e 8 de agosto no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Na oportunidade, os visitantes poderão conhecer a aeronave revolução dos turboélices, o Epic E1000GX.De acordo com a ABAG (Associação Brasileira de Aviação Geral), organizadora do evento a LABACE 2024 contará com 144 expositores, 44 aeronaves em exposição e expectativa de público de 20 mil pessoas entre fabricantes, fornecedores, prestadores de serviço e entusiastas do setor.

O encontro terá também uma área exclusiva para palestras e debates sobre o segmento, a ‘Education Sessions’, que pretende trazer temas relacionados à segurança de voo, transporte aeromédico e regulamentos, entre outros, visando fomentar o conhecimento e novas oportunidades de negócios.Para Rogério Andrade, CEO da Avantto, a LABACE é uma feira muito importante para o setor e impulsiona ainda mais o crescimento do segmento no Brasil. ‘É uma grande oportunidade para ver de perto e ter contato com as novidades do mercado, sem falar nas inúmeras possibilidades de estabelecermos relacionamentos cada vez mais alinhados com a nossa visão para a expansão do setor de aviação executiva no país’, reforça.

Entre os principais destaques da Avantto na LABACE 2024 está o Epic E1000GX, um dos turboélices mais rápidos do mercado. Impulsionado pelo motor Pratt & Whitney de 1.200 cavalos, aliado à hélice Hartzell de cinco pás, alcança uma velocidade de cruzeiro impressionante de 617 km/h e uma altitude máxima de 34.000 pés. proporcionando uma experiência de voo excepcional. Com autonomia de voo de 2.890 km, é a aeronave perfeita para quem busca eficiência e desempenho.

Nova base de operações em Goiânia

Neste mês, a Avantto também vai abrir oficialmente sua nova base de operações localizada em Goiânia (GO) para atender os clientes da região. O Epic E1000GX estará entre as aeronaves disponíveis no local.

Sobre a Avantto

A Avantto é líder no segmento de compartilhamento de aeronaves executivas na América Latina. Com mais de doze anos no mercado, a companhia já se tornou uma das maiores do setor na aviação privada. Com um portfólio que possui mais de 450 usuários ativos voando regularmente, faz mais de 1.400 decolagens mensais (jatos e helicópteros) e voa mais de 850.000km por ano.