Avantto promove 2º Seminário de Segurança Aérea em São Paulo

Avantto: 2º Seminário de Segurança Aérea Arte

A segurança de voo é imprescindível para garantir a integridade de passageiros, tripulações e aeronaves. Partindo dessa premissa, a Avantto, líder em compartilhamento de aeronaves executivas na América Latina, vai promover no dia 05 de novembro, seu 2º seminário dedicado ao tema, que será realizado das 9h às 17h20, no auditório da G4 Educação, em Vila Olímpia, São Paulo. O objetivo é fomentar, por meio de uma série de palestras, a cultura de segurança e das boas práticas no mercado brasileiro de aviação executiva entre pilotos, técnicos de segurança, colaboradores, representantes da indústria e demais profissionais do segmento.

Entre os palestrantes convidados estão Hiremar Soares, professor e especialista de Meteorologia Aeronáutica; João Bosco Ferreira, sócio-diretor e instrutor da EFAI Escola de Aviação; David Branco Filho, piloto de testes da Embraer ao longo de 19 anos e consultor aeronáutico, e Rodrigo Suardi, piloto e gerente de segurança operacional da Azul Conecta.

“Segurança para nós é algo inegociável. Por isso, procuramos trazer para esta segunda edição do evento uma amplitude de temas com o objetivo de seguir disseminando boas práticas nesse segmento. Além disso, teremos a oportunidade de trocar conhecimentos e experiências que, sem dúvida, irão fortalecer ainda mais o segmento de segurança aeronáutica brasileiro”, destaca Rogério Andrade, CEO da Avantto.

Serviço:

2° Seminário de Segurança Avantto.

Data: 05 de novembro de 2024.

Horário: das 9h às 17h20.

Local: Auditório G4 Educação, Av. Dr. Cardoso de Melo 1340, 15° andar, Vila Olímpia.

Inscrições/Ingressos: site oficial do evento .

