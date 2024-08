Avianca anuncia lançamento das vendas de sua operação para Chicago Operação começa a partir de 27 de outubro. Brasileiros poderão chegar ao destino nos Estados Unidos via conexão em Bogotá Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 16/08/2024 - 23h04 (Atualizado em 16/08/2024 - 23h04 ) ‌



Avianca: operação para Chicago Alan Wilson - Wikimedia Commons

A Avianca deu início às vendas da rota que conectará, a partir de 27 de outubro, os brasileiros a Chicago, via conexão em Bogotá. A companhia aérea operou voos entre o Aeroporto Internacional El Dorado e o Aeroporto Internacional O´Hare entre 2028 e 1019, e depois de cinco anos retoma o itinerário com sete frequências semanais.

Os voos são operados em aeronaves A320 com capacidade para 180 passageiros, para uma oferta de mais de 2.500 assentos semanais. O retorno desta rota fortalecerá a conectividade entre as Américas, permitindo a milhões de passageiros da América do Sul, América Central, Caribe e Europa, conectar com a cidade dos ventos, através de Bogotá.

“Na Avianca, seguimos comprometidos em fornecer mais conectividade e acesso a nossos clientes a novos destinos no mundo. Depois de aterrissar em Montreal e Paris este ano, agora anunciamos a entrada da operação da rota Bogotá-Chicago, com a qual consolidamos uma malha interessante que permite aos nossos passageiros brasileiros, conectar com mais destinos nos Estados Unidos via Bogotá, e também facilitar a chegada de novos visitantes na Colômbia e nas Américas. Sem dúvida, regressamos a Chicago com uma proposta renovada que permitirá que mais pessoas voem com segurança, pontualidade e suas malas”, disse David Alemán, diretor de vendas da Avianca para a Colômbia e América do Sul.

Mais de 10 destinos para voar nos Estados Unidos

‌



Chicago é a 13ª cidade para a qual a Avianca voará na América do Norte, com uma malha de rotas que conecta seus clientes com Boston, Dallas, Fort Lauderdale, Washington, Houston, Nova York, Las Vegas, Los Angeles, Orlando, Miami, Ontário, São Francisco e, a partir de outubro, Chicago.

Atualmente, os passageiros da Avianca contam com uma rede de 150 rotas que conectam 75 destinos em 25 países da América e da Europa. Os bilhetes aéreos estão disponíveis para vendas no site avianca.com, no aplicativo da Avianca, nos pontos de venda diretos e em agências de viagem.

Sobre a Avianca: A Avianca inclui a Avianca – membro da Star Alliance –, LifeMiles e Avianca Cargo. No transporte de passageiros, a Avianca, com mais de 104 anos de operação desde 1919, é a companhia aérea líder na Colômbia, Equador e América Central, e possui uma das maiores operações aéreas da América Latina com 150 rotas, cerca de 710 voos diários e uma frota de 140 aeronaves Airbus 320 e Boeing 787 Dreamliner, que conecta com mais de 75 destinos em 25 países da América e da Europa. Em 2023, a Avianca obteve o primeiro lugar na categoria “Global Airlines” no índice de pontualidade da consultoria especializada Cirium e transportou mais de 32,2 milhões de clientes com a operação de mais de 213 mil voos. Seu programa de fidelidade, LifeMiles, é um dos maiores da América Latina, com mais de 14 milhões de membros e 600 marcas parceiras. No transporte de cargas, a Avianca Cargo é a principal operadora em diversos mercados da América com 68 destinos em sua malha de rotas e com a frota média de carga, com menor impacto ambiental da região.