Avianca anuncia o início das vendas de sua nova rota direta: São Paulo-Medellín Companhia operará a rota a partir de 3 de dezembro, com o objetivo de fortalecer a conexão entre Brasil e Colômbia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/09/2024 - 17h00 (Atualizado em 03/09/2024 - 17h00 ) ‌



Nova rota direta: São Paulo-Medellín Divulgação Avianca

A Avianca anunciou o início das vendas de uma nova rota internacional que reforçará a conexão aérea do Brasil com um destino-chave na América do Sul. A partir de 3 de dezembro de 2024, os clientes poderão desfrutar de voos diretos partindo de São Paulo para Medellín, na Colômbia.

A nova rota será operada por aviões Airbus A320, com capacidade para 180 passageiros, e terá três frequências semanais, oferecendo mais de 500 assentos disponíveis por semana.

“Na Avianca, estamos há décadas conectando o Brasil com a Colômbia e abrindo novas portas para que mais turistas conheçam o país. Por isso, é motivo de orgulho para nós oferecer nova conectividade e maior acesso dos nossos clientes com mais destinos diretos na América Latina. Essa nova rota entre São Paulo e Medellín não apenas facilitará o trânsito entre ambas as cidades, mas também impulsionará o crescimento econômico e turístico da região”, comentou David Alemán, diretor de vendas da Avianca para a Colômbia e América do Sul.

Com a abertura dessa nova rota, que se soma à operação existente da companhia aérea, os clientes da Avianca agora contarão com as seguintes rotas entre Brasil e Colômbia: São Paulo-Bogotá; Rio de Janeiro-Bogotá; Manaus-Bogotá; e em breve, São Paulo-Medellín.

‌



Os clientes que desejarem comprar suas passagens podem fazê-lo por meio do site avianca.com, aplicativo móvel, pontos de venda físicos e agências de viagem.

Sobre Avianca: A Avianca inclui a Avianca — membro da Star Alliance —, LifeMiles e Avianca Cargo. No transporte de passageiros, a Avianca, com mais de 104 anos de operação desde 1919, é a companhia aérea líder na Colômbia, Equador e América Central, e possui uma das maiores operações aéreas da América Latina, com 150 rotas, cerca de 710 voos diários e uma frota de 140 aeronaves Airbus 320 e Boeing 787 Dreamliner, que conectam mais de 75 destinos em 25 países da América e Europa. Em 2023, a Avianca alcançou o primeiro lugar na categoria “Companhias Aéreas Globais” no índice de pontualidade da consultoria especializada Cirium e transportou mais de 32,2 milhões de clientes com a operação de mais de 213.000 voos. Seu programa de fidelidade, LifeMiles, é um dos maiores da América Latina, com mais de 14 milhões de membros e 600 marcas parceiras. No transporte de carga, a Avianca Cargo é a principal operadora em diferentes mercados das Américas, com 68 destinos em sua rede de rotas e com a frota de carga de menor impacto ambiental da região.