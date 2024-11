Avianca Cargo anuncia nova identidade de marca Grupo divulgou o fechamento de sucesso do terceiro trimestre de 2024, como o resultado da recuperação do mercado de importações de carga na América Latina e a renovação de sua frota Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/11/2024 - 19h19 (Atualizado em 14/11/2024 - 19h19 ) twitter

Avianca Cargo: estratégias avançadas de eBooking para melhorar a precisão das reservas Divulgação

A Avianca Cargo apresenta com orgulho seu novo conceito de marca, marcando a transformação fundamental que ressalta seu compromisso com um serviço excepcional. Essa reinvenção incorpora a nova essência de “Avianca Cargo, nós fazemos para você”, refletindo a abordagem da companhia aérea para as necessidades de seus clientes e as associações em longo prazo.



Esse novo conceito simboliza o espírito de um herói dedicado a servir os outros por dever, compromisso e convicção. Essa mudança é mais que um slogan, é uma declaração de compromisso renovado aqueles que confiam na companhia.



“Nossa transformação tem nos posicionado como uma das seis melhores companhias aéreas de carga do mundo”, comentou Diogo Elias, vice-presidente sênior da Avianca Cargo. “Temos elevado nossos níveis de serviço, atualizado a nossa frota e melhorado nossas ofertas de produtos, enquanto asseguramos uma operação mais consistente e eficiente. Nossa equipe dedicada, trabalha incansavelmente para satisfazer cada solicitação e solução que buscam nossos clientes, permitindo-lhes fazer crescer o seu negócio”.



Com o fechamento do terceiro trimestre de 2024, a Avianca Cargo aumentou seu fator de ocupação da rede em mais de 5%, em linha ano após ano, como resultado da recuperação do mercado de importações de carga na América Latina e a renovação da sua frota.



‌



O novo posicionamento da marca é a culminação de esforços que melhoraram a eficiência operativa e a conectividade:



Mais capacidade de carga e sustentabilidade para nossos clientes:

‌



A Avianca Cargo é comprometida com a sustentabilidade, opera o Airbus A330, a frota de tamanho médio mais moderna com o menor impacto ambiental da região.

A frota da companhia aérea é aproximadamente 51% mais jovem que a média de aviões de carga na América Latina. Uma frota mais nova é mais eficiente em consumo de combustível e gera menos emissões de CO2.

Em associação com a empresa de tecnologia climática CHOOOSE™, a Avianca Cargo lança oficialmente uma plataforma em tempo real que permite aos clientes monitorar, rastrear e compensar as emissões de carbono do transporte de caga, apoiando projetos ambientais na América Latina.

Rede e frota mais robustas:

Como parte de uma estratégia de investimento, a Avianca Cargo expandiu a frota com quatro aeronaves A330-300/200 P2F, melhorando a capacidade e eficiência do combustível. A primeira juntou-se ao seu parceiro comercial AeroUnion em julho, mais dois o farão em 2025 e a última em 2026, oferecendo maior carga útil e flexibilidade nem rotas de médio alcance.

Conectamo-nos ao maior número de destinos desde a pandemia, com cerca de 350 assentos por meio de voos de carga, voos de passageiros e acordos entre linhas.

Conectamos mais de 75 destinos com 220 voos de carga semanais junto com mais de 1.400 voos de passageiros.

Em 3 de novembro, em parceria com a Turkish Airlines, a Avianca Cargo lançou um novo serviço de Liège-Miami, melhorando a conectividade de carga e expandindo o acesso a uma rede global além de Miami com maior capacidade.

A primeira a inovar na América do Sul:

‌



A Avianca Cargo é a primeira companhia aérea sul-americana a integrar-se à DB Schenker, revolucionando a logística em serviços de carga mais rápidos e confiáveis do continente.

A primeira companhia aérea nas Américas a obter quatro certificações CEIV: Farmacêutica, Fresca, Baterias de Lítio e Animais Vivos, estabelecendo um padrão de destaque na indústria.

Uma das seis melhores companhias aéreas de carga do mundo, segundo Air Cargo News Awards.

Melhora contínua e inovação das operações:

A Avianca Cargo agora oferece 100% de suas rotas para carga GCR, com conexões para três grandes mercados: CargoAI, cargoONE e WebCargo, tornando as reservas mais eficientes desde janeiro de 2024.

A companhia aérea implementou estratégias avançadas de eBooking para melhorar a precisão das reservas e agilizar os processos da confirmação.

Os investimentos recentes em infraestrutura em seus principais terminais em Miami e Bogotá, aumentaram a capacidade na alta temporada em 83% e melhoraram a eficiência média do tempo de entrega em 20%

A Avianca Cargo otimizou suas vinícolas para reduzir a impressão de carbono, implementando uma sala fria de eficiência energética e zero ODP em Medellín e um sistema de refrigeração zero GWP, em Miami, para reduzir as emissões

Integração sem interrupções com os principais agentes de carga:

Em sua integração com CargoWise, a Avianca Cargo gerencia reservas a partir do Panamá, El Salvador, Brasil, Colômbia, Equador e Estados Unidos, garantindo operações fluídas de carga com os 25 principais agentes de carga à nível global

Por meio da Airbox, a Avianca Cargo oferece mais de 280 voos para acordos eletrônicos de espaço bloqueado (eBSA em inglês) em um período de dois meses, proporcionando aos despachantes flexibilidade e espaço de carga garantido.



Sobre Avianca Cargo

A Avianca Cargo, companhia aérea de carga, é a principal operadora em diversos mercados do continente americano com capacidade para 220 voos de carga e mais de 1.800 voos de passageiros com armazéns. Atende mais de 68 destinos na malha de rotas e 56 destinos online, consolidando uma das maiores redes da região com uma frota média de carga e menor impacto ambiental. É a primeira companhia aérea das Américas a obter certificações IATA CEIV em quatro categorias diferentes: Farmacêutico, Fresco, Animais Vivos e Baterias de Lítio. Em 2023 foi reconhecida como a Melhor Companhia Aérea de Carga do continente americano pela Air Cargo News e continua a aumentar a sua posição em mercados relevantes. Em 2024, recebeu o Prêmio ESG do Aviation Achievement Awards.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.