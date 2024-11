Avianca Cargo é uma das 6 melhores companhias aéreas de carga do mundo pela Air Cargo New Awards 2024 Empresa opera uma frota de sete aviões A330 e conta com um plano de expansão que inclui a incorporação de três aeronaves A330 P2F Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 31/10/2024 - 19h09 (Atualizado em 31/10/2024 - 19h09 ) twitter

Avianca Cargo: uma das 6 melhores aéreas de carga do mundo Divulgação

A Avianca Cargo reafirma orgulhosamente a sua posição como líder na indústria global de carga aérea, após sua recente participação na 40ª edição dos Prêmios Air Cargo News, no qual a compahia ficou entre os seis finalistas na categoria de melhores companhias aéreas de carga a nível mundial. Essa nominação não só reforça a liderança de Avianca Cargo na América Latina, mas também destaca sua capacidade para competir no cenário mundial, oferecendo um serviço de primero nível em mercados internacionais estratégicos.

“Ser finalista como Companhia Aérea de Carga do Ano, entre outras prestigiadas companhias aéreas finalistas é um testemunho da nossa tradição de mais de 50 anos de história e do nosso firme compromisso de oferecer um serviço de alta qualidade, satisfazendo as demandas do mercado e reafirmando que nossos clientes são o motor de tudo o que a nossa equipe faz”, afirmou Diogo Elias, vice-presidente sênior e líder da Avianca Cargo. “Esse marco valida nossos esforços por melhorar continuamente a nossa frota, tecnologia e infraestrutura, o que nos permite manter nosso padrão de excelência na indústria de carga aérea”.

Principais pontos que distinguem a Avianca Cargo na indústria:

Expansão de frota: A Avianca Cargo opera uma frota de sete aviões A330 e conta com um plano de expansão que inclui a incorporação de três aeronaves A330 P2F. Forte presença no mercado: A Avianca Cargo opera mais de 220 voos cargueiros e mais de 1.400 voos comerciais por semana com capacidade de carga bellies. Esta conectividade permite o acesso a mais de 215 mercados em todo o mundo em colaboração com 70 companhias aliadas. Compromisso com a sustentabilidade: A Avianca Cargo está comprometida em minimizar seu impacto ambiental, operando uma das maiores redes das Américas com a frota de carga média mais moderna e com o menor impacto ambiental na região. Esse compromisso com a sustentabilidade é um componente-chave da sua estratégia operativa. Soluções tecnológicas inovadoras: A companhia aérea implementou estratégias avançadas de eBooking para melhorar a precisão nas reservas e agilizar os processos de confirmação. Os clientes podem planejar, confirmar e gerenciar suas reservas digitalmente 24 horas por dia, o que torna a Avianca Cargo como a primeira companhia aérea de carga a se conectar simultaneamente com as principais plataformas como CargoAI, CargoONE e WebCargo. Infraestrutura robusta: Temos construído uma organização baseada em processos que permite escalabilidade, consistência e transparência em nossos processos de tomada de decisões e captura de valor. Os investimentos recentes em infraestrutura em seus terminais principais de Miami e Bogotá, aumentaram a capacidade em mais de 83% durante as temporadas de maior demanda. Experiência no manejo de carga sensível: A Avianca Cargo é especializada no transporte de produtos perecíveis, farmacêuticos, animais vivos e bens de alto valor. A companhia aérea é a primeira nas Américas a obter as certificações CEIV e IATA em quatro categorias: Pharma, Fresh, Live y Baterías de Litio, demonstrando seu compromisso com os mais altos padrões de qualidade e segurança.

À medida em que a Avianca Cargo continua melhorando sua oferta de serviços e expandindo seu alcance, a companhia segue comprometida em conectar seus clientes com mercados essenciais em América Latina e mais além. O reconhecimento como finalista na categoria de “ Companhia aérea de Carga do Ano” é um testemunho do compromisso da Avianca Cargo com a excelência operativa, a qualidade e o crescimento sustentável do setor global de carga aérea.

