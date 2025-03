Avianca Cargo ganha Prêmio de Excelência em Sustentabilidade no Aviation Achievement Awards 2025 pelo segundo ano consecutivo Prêmio ESG & Sustentabilidade reconhece as organizações que demonstram uma gestão exemplar em matéria ambiental, social e de governança Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/03/2025 - 16h12 (Atualizado em 05/03/2025 - 16h12 ) twitter

Avianca Cargo: mais de 220 voos cargueiros semanais e mais de 1.400 voos de passageiros Divulgação Avianca Cargo

A Avianca Cargo recebeu o Prêmio ESG de excelência em sustentabilidade no Aviation Achievement Awards 2025, em 26 de fevereiro em Dubai, Emirados Árabes Unidos, pelo segundo ano consecutivo. Este é um reconhecimento que reafirma seu compromisso contínuo com a sustentabilidade e o impacto positivo na redução de pegada ecológica da indústria de aviação.

O Prêmio ESG & Sustentabilidade reconhece as organizações que demonstram uma gestão exemplar em matéria ambiental, social e de governança (ESG), e neste ano, a Avianca Cargo se destacou por seus esforços na redução de seu impacto ambiental e seu compromisso com a comunidade global.

As iniciativas de sustentabilidade de Avianca Cargo incluem a adoção de coberturas plásticas biodegradáveis para plataformas, o uso de refrigerantes com zero Potencial de Aquecimento Global (PAG) e a implementação de mais de 24 projetos de sustentabilidade, o que contribuiu para a redução de 2.480 toneladas de emissões de CO2 em 2024

Além disso, a frota de aviões cargueiros Airbus A330F é a mais eficiente em termos de consumo de combustível, cujo resultado foi uma redução de 0,8% por tonelada mediante práticas de operações aéreas.

A companhia também se destacou por seus esforços em impacto social. Como mostra, em 2024, a companhia aérea transportou mais de 125 toneladas de ajuda humanitária, apoiando as comunidades vulneráveis em diversas regiões do mundo.

“Ganhar o Prêmio ESG pelo segundo ano consecutivo é um reconhecimento ao nosso compromisso com o crescimento sustentável do nosso negócio e a consolidação de uma oferta de valor responsável aos nossos clientes”, afirmou Diogo Elías, vice-presidente Sênior da Avianca Cargo. “Nossas práticas inovadoras e a nossa frota de aeronaves estão alinhadas com nossa visão de criar um impacto positivo tanto para nossos clientes como para as comunidades que servimos”, agregou.

A Avianca Cargo continua sendo um dos líderes em transporte de carga global, operando mais de 220 voos dedicados à carga e 1.400 voos com capacidade de carga no porão todas as semanas, conectado mais de 350 destinos por meio de 70 acordos de codeshare.

