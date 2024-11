Avianca oferecerá Business Class em 34 rotas nas Américas A partir de dezembro, os passageiros da Avianca terão à disposição a Business Class em 34 rotas operadas por aeronaves Airbus A320 – 11 dessas rotas já estão operando com essa experiência desde julho Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 16/10/2024 - 16h01 (Atualizado em 16/10/2024 - 16h01 ) twitter

Avianca: business class

A partir de dezembro deste ano, a nova Business Class Américas da Avianca, presente em aeronaves de corredor único (Airbus A320), será estendida para mais 23 rotas, além das 11 já disponíveis desde meados deste ano. Com isso, serão 34 rotas oferecendo este serviço dentro do continente.

Essa opção oferece acesso a assentos nas três primeiras filas da aeronave, com maior reclinação, mais espaço, apoios ajustáveis para cabeça, pontos de carregamento e amenidades. Além disso, os passageiros terão refeições e bebidas incluídas e poderão acessar o sistema de entretenimento Avianca On Air diretamente de seus dispositivos.

A experiência Business Class também está disponível em voos operados por aeronaves Boeing 787 Dreamliner, em frequências selecionadas nas rotas que conectam Bogotá com Nova York (JFK), Miami, São Paulo, Buenos Aires e Santiago do Chile.

"A ampliação da disponibilidade da Business Class nas Américas consolida essa experiência, baseada em um serviço de alta qualidade em cada detalhe, para garantir viagens excepcionais. Um exemplo disso é a inclusão de itens de conforto e de um cardápio criado pelo chef colombiano Álvaro Clavijo, reconhecido como um dos melhores do mundo“, comentou Catalina Nannig, vice-presidente de Vendas da Avianca.

‌



A nova Business Class nas Américas também inclui:

‌



Cardápio: O serviço de bordo inclui almoço, jantar ou café da manhã, ou um serviço de snacks – dependendo da duração do voo – sobremesas, além de bebidas quentes e frias

O serviço de bordo inclui almoço, jantar ou café da manhã, ou um serviço de snacks – dependendo da duração do voo – sobremesas, além de bebidas quentes e frias Bagagem personalizada: Inclui um item pessoal, uma bagagem de mão de até 10 kg e duas malas despachadas de até 32 kg cada

Inclui um item pessoal, uma bagagem de mão de até 10 kg e duas malas despachadas de até 32 kg cada Outros benefícios: Alterações e reembolsos antes do voo, serviços prioritários (check-in, atendimento no balcão e embarque), acesso às salas Avianca Lounge (incluindo salas parceiras da Star Alliance) e acúmulo de LifeMiles (sete milhas por cada dólar gasto).

Rotas com a nova Business Class Américas

Desde julho deste ano:

‌



Entre Bogotá e os seguintes destinos: Toronto, Boston, Nova York, Washington, Miami, Cidade do México, São Paulo, Rio de Janeiro, Montevidéu, Santiago do Chile e Buenos Aires (Ezeiza).

A partir de dezembro, rotas adicionais incluirão:

Entre San Salvador e os seguintes destinos: Los Angeles, San Francisco, Nova York, Washington D.C., Cidade do México, Cidade do Panamá, Medellín, Bogotá e Lima.

Los Angeles, San Francisco, Nova York, Washington D.C., Cidade do México, Cidade do Panamá, Medellín, Bogotá e Lima. Entre Medellín e os seguintes destinos: Nova York, Lima, São Paulo, Buenos Aires e Santiago do Chile.

Nova York, Lima, São Paulo, Buenos Aires e Santiago do Chile. Entre Bogotá e os seguintes destinos: Montreal, Chicago, Orlando, Fort Lauderdale, Cidade do Panamá, Lima, Georgetown, Assunção e Buenos Aires (Aeroparque).

Sobre a Avianca: A Avianca inclui a Avianca – membro da Star Alliance -, o LifeMiles e a Avianca Cargo. No transporte de passageiros, a Avianca, com mais de 104 anos de operações desde 1919, é a companhia aérea líder na Colômbia, Equador e na América Central, e tem uma das maiores operações aéreas da América Latina, com 150 rotas, cerca de 710 voos diários e uma frota de 140 aeronaves Airbus 320 e Boing 787 Dreamlines, que fazem conexão com mais de 75 destinos em 25 países da América e da Europa. Em 2023, a Avianca obteve o primeiro lugar na categoria “Aéreas Globais”, índice de pontualidade da consultoria especializada Cirium, e transportou mais de 32,2 milhões de clientes com a operação de mais de 213.000 voos. Seu programa de fidelidade LifeMiles é um dos maiores da América Latina, com mais de 14 milhões de membros e 600 marcas parceiras. No transporte de carga, a Avianca Cargo é a principal operadora em diferentes mercados da América, com 68 destinos em sua rede de rotas e com a frota de carga de médio porte, de menor impacto ambiental na região.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.