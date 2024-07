Avianca, Procuradoria Geral e Fundação Renacer apresentam resultados de sua campanha contra o tráfico de pessoas Entre as ações está a implementação de um cartão informativo a bordo, criado em conjunto pelas três organizações e focado no fornecimento de ferramentas pedagógicas aos viajantes sobre esse crime e como combatê-lo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 31/07/2024 - 16h41 (Atualizado em 31/07/2024 - 16h41 ) ‌



Avianca: campanha contra o tráfico de pessoas Alan Wilson - Wikimedia Commons

A Avianca, em parceria com a Procuradoria Geral da Nação da Colômbia e a Fundação Renacer, apresentou um balanço de sua campanha contra o tráfico de pessoas, focada em prevenir e detectar crimes dentro das operações aéreas da companhia.

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), nos últimos dez anos, quase 80% das viagens realizadas por vítimas de tráfico internacional atravessaram pontos fronteiriços oficiais como aeroportos.

Frente a essa problemática, a companhia aérea vem trabalhando em ações concretas em âmbito externo e interno. Para clientes, em 2023, com a ajuda de seus aliados, a companhia criou e iniciou a implementação de seu cartão informativo a bordo, onde se define o crime de tráfico de pessoas, suas características e tipologias, assim como as atitudes comuns de vítimas e algozes, somado a linhas de atendimento e denúncia em cada país onde a Avianca opera. No total, foram impressos mais de 130 mil cartões para distribuir nas aeronaves.

Soma-se a essa ação a capacitação da equipe operacional e administrativa da companhia a respeito da definição do crime, as formas de identificação de possíveis casos, as medidas punitivas e para denúncias, entre outros temas.

“O tráfico de pessoas é um crime invisível. Ocorre sem que o vejamos e sem que saibamos identifica-lo e denunciá-lo. Com a Procuradoria Geral da Nação e com a Fundação Renacer, trabalhamos de mãos dadas para que os passageiros possam detectar e denunciar o crime, mas também para que os colaboradores da Avianca sejam parte ativa na luta contra o tráfico de pessoas. Continuaremos trabalhando para que haja cada vez mais pessoas que conheçam o problema e digam não ao tráfico de pessoas”, afirmou Felipe Andrés Gómez Vivas, diretor de relações institucionais e sustentabilidade da Avianca.

“A Procuradoria Geral da Nação vem priorizando a investigação do crime de tráfico de pessoas, com o objetivo de combater e impactar as organizações criminais dedicadas a cometer esse ilícito. Para tanto, foi desenvolvida uma estratégia de prevenção em parceria com o setor privado e a sociedade civil, a fim de transmitir aos cidadãos conhecimentos sobre a dinâmica criminosa, para mitigação, identificação e denúncia de possíveis casos em que possam estar envolvidas as vítimas ou seus algozes”, comenta Martha Andrea Romero Reyes, coordenadora fiscal do Grupo Nacional de Gênero e do Programa Futuro Colômbia.

Para a Fundação Renacer, a implementação dessa estratégia de prevenção representa um marco significativo na articulação entre o setor privado, as organizações da sociedade civil (OSC) e o Estado. Essa colaboração exemplifica como, ao unir forças, podemos alcançar metas de maior impacto e alcance. A capacidade de chegar aos viajantes em um espaço tão crítico como o de uma companhia aérea do tamanho da Avianca, constitui um avanço transcendental na prevenção do tráfico de pessoas. Esse esforço alinha-se perfeitamente com as iniciativas territoriais levadas a cabo pelo Estado e outros atores relevantes.

“Esse é um esforço que demonstra a responsabilidade e a devida diligência em direitos humanos de uma empresa líder do setor, que, a partir de uma atitude proativa e um compromisso permanente, mostra um caminho que deve ser replicado. E hoje podemos assimilar lições aprendidas em relação à articulação, visibilidade e inovação na forma de assumir e concretizar os desafios enfrentados na prevenção e na notificação de situações de riscos. Vemos com esperança que o futuro é promissor em matéria de ações proativas, mas também é rico em desafios e oportunidades de melhoria a favor da proteção das crianças e adolescentes”, afirmou Luz Stella Cárdenas, diretora da Fundação Renaccer.

O compromisso com Medellín contra a exploração sexual de menores

A Avianca realizou ações conjuntas com a Alcaldía de Medellín para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Assim, durante maio de 2024, por meio de fortes mensagens de rejeição e prevenção sobre o crime, a companhia aérea impactou mais de 500 mil viajantes em voos nacionais e internacionais até a cidade de Antioquia. Também reforçou as linhas para denúncias e compartilhou o convite para descobrir Medellín e toda a Colômbia de maneira saudável.