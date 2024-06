Avião Solidário da LATAM transporta em um mês 147 toneladas de ajuda humanitária e 126 voluntários para o RS

Alto contraste

Profissionais de saúde voluntários da ONG Amazone-se (Divulgação ONG Amazone-se)

Comprometido há 11 anos com a ajuda humanitária no Brasil, o programa Avião Solidário da LATAM acaba de completar um mês de embarques para o Rio Grande do Sul, alcançando a marca de 147 toneladas de doações (cestas básicas, água, fraldas descartáveis, cobertores, entre outros itens) e 126 voluntários (médicos, enfermeiros, veterinários e bombeiros) transportados gratuitamente para a região desde 4 de maio de 2024. Os transportes humanitários da LATAM foram realizados tanto em voos comerciais da empresa para aeroportos da região quanto em voos especiais inéditos para a Base Aérea de Canoas (RS), inclusive com doações provenientes de países como Portugal e EUA.

Somente na última semana, o programa Avião Solidário levou gratuitamente para a Base Aérea de Canoas (RS) um total de 3 toneladas de itens doados pela ACNUR (Agência da ONU para Refugiados) e destinados à construção de abrigos emergenciais, além de 18 voluntários que vão auxiliar a população local.

O grupo de 18 voluntários embarcado na última semana é formado por 14 profissionais de saúde da ONG Amazone-se - são médicos de família, enfermeiros, dentistas, pediatras, ginecologistas obstetras e psiquiatras que atenderão gratuitamente a população em situação de abrigo temporário -, além de 4 especialistas em resgate da associação sem fins lucrativos HUMUS, que vão atuar em missões de busca pelos desaparecidos no Rio Grande do Sul.

Já os itens doados pela ACNUR incluem lonas, mochilas, cantis, mantas térmicas, kits de cozinha e telas de proteção contra insetos para os abrigos temporários. Anteriormente, a agência da ONU doou ao Rio Grande do Sul um total de 100 casas modulares, também transportadas gratuitamente pelo Avião Solidário da LATAM.

Para enfrentar os impactos da calamidade, a LATAM também tem atuado no transporte gratuito de doações coletadas pelos seus parceiros no Brasil (Movimento União BR, CVC, HUMUS e Fraport Fortaleza), contando ainda com parceria logística com o Governo do Estado de Santa Catarina para levar doações do aeroporto de Florianópolis (SC) ao Rio Grande do Sul.

Há 11 anos, o programa Avião Solidário da LATAM em conjunto com instituições parceiras já beneficiou mais de 140 milhões de pessoas no Brasil com o transporte gratuito de mais de 4,6 mil animais e 282 milhões de vacinas contra a COVID-19 para todos os estados brasileiros.

