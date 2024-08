Avião Solidário da LATAM transporta gratuitamente 25 purificadores de água para equipar o Corpo de Bombeiros do Chile Itens foram transportados de São Paulo/Guarulhos para o aeroporto de Santiago em parceria com o Itamaraty, por meio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e da Embaixada do Brasil em Santiago Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/08/2024 - 18h46 (Atualizado em 01/08/2024 - 18h46 ) ‌



Avião Solidário: transporte gratuito de 25 purificadores de água para o Corpo de Bombeiros do Chile Divulgação

O programa Avião Solidário da LATAM realizou na última terça-feira (30/7) o transporte gratuito de 25 purificadores de água portáteis para equipar o Corpo de Bombeiros do Chile, fortalecendo sua capacidade de resposta emergencial a desastres. O embarque foi realizado em parceria com o Itamaraty, por meio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), e da Embaixada do Brasil em Santiago. Os itens, com peso total de 712 quilos, foram embarcados no compartimento de cargas da aeronave da LATAM que realizou o voo LA631 entre o aeroporto de Guarulhos (São Paulo) e Santiago.

AVIÃO SOLIDÁRIO: COMPROMISSO COM O BRASIL

Com quase 13 anos, o programa Avião Solidário da LATAM em conjunto com instituições parceiras já realizou o transporte gratuito de mais de 820 toneladas de cargas, 4,6 mil

animais e 282 milhões de vacinas contra a COVID-19 para todos os estados brasileiros. Somente na crise do Rio Grande do Sul, foram 200 toneladas de doações (cestas básicas, água, fraldas descartáveis, cobertores, entre outros itens) e 130 voluntários (médicos, enfermeiros, veterinários e bombeiros) transportados gratuitamente para a localidade desde 4 de maio de 2024.

O Avião Solidário está conectado com a frente de Valor Compartilhado do grupo LATAM, para colocar à disposição da América do Sul toda a experiência logística e a conectividade da companhia. Atualmente, o Avião Solidário também tem parcerias com diferentes instituições no Brasil, como Amigos do Bem, Movimento União BR, Gastromotiva, Por1Sorriso, Instituto Rodrigo Mendes, Amazone-se e SOS Mata Atlântica.





