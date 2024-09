Avião Solidário da LATAM transporta gratuitamente aves jacutingas para serem reintroduzidas na Mata Atlântica Aves nascidas no Parque das Aves, por meio do projeto “Voa, Jacutinga”, foram direcionadas ao Projeto Jacutinga da SAVE Brasil para reintrodução em seu ambiente natural Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/09/2024 - 12h38 (Atualizado em 04/09/2024 - 12h38 ) ‌



Programa da LATAM já ajudou a proteger mais de 4,6 mil animais no Brasil Divulgação LATAM Airlines

Graças ao transporte gratuito realizado nesta terça-feira (3/9) pelo programa Avião Solidário da LATAM, quatro aves jacutingas (Aburria jacutinga) criadas através do projeto “Voa, Jacutinga” serão possivelmente reintroduzidas na Mata Atlântica na Serra da Mantiqueira (SP) por meio do Projeto Jacutinga da SAVE Brasil (Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil).

As aves nasceram no Parque das Aves, em Foz do Iguaçu (PR), que desde 2017 contribui com este projeto. Os filhotes foram criados seguindo rigorosos protocolos do projeto de conservação do Parque das Aves “Voa, Jacutinga” e agora são direcionados para a SAVE Brasil para serem avaliados, treinados e possivelmente reintroduzidos em seu ambiente natural. Essa ação conjunta entre várias entidades atua diretamente nos esforços de conservação dessa espécie endêmica da Mata Atlântica, que é considerada ameaçada de extinção pela UICN (União Internacional para a Conservação da Natureza), na categoria EN (Em Perigo).

O projeto “Voa, Jacutinga” conta com o trabalho integrado de diversas áreas do Parque das Aves, que cuidam de aspectos reprodutivos, neonatais, veterinários e comportamentais dos animais. Todos esses cuidados garantem que essas jacutingas tenham uma maior chance de aceitação no Projeto Jacutinga, da SAVE Brasil, para que sejam reintroduzidas em área de Mata Atlântica para um dia repovoar áreas onde a espécie já desapareceu por conta da ação humana.

O Projeto Jacutinga tem como objetivo aumentar a população de jacutingas em seu ambiente natural por meio de reintrodução e monitoramento, baseado em pesquisa científica, educação ambiental e articulação com órgãos ambientais. Os animais recebidos pelo Projeto são oriundos de zoológicos ou criadouros e passam por um período de ambientação com treinamento para aprimorar os sucessos da sua reintrodução em seu ambiente natural. Após esse período, ocorre uma reintrodução branda dos indivíduos, que são monitorados via transmissor VHF.

O transporte gratuito foi realizado por meio da LATAM Cargo em voo direto que partiu de Foz do Iguaçu com destino ao aeroporto de Guarulhos. O transporte aéreo foi realizado de forma gratuita pelo Avião Solidário da LATAM e evitou um deslocamento terrestre de mais de 1 mil quilômetros entre as instituições, reduzindo para 1h45 um percurso que levaria mais de 13 horas por via terrestre.

AVIÃO SOLIDÁRIO JÁ PROTEGEU MAIS DE 4,6 MIL ANIMAIS NO BRASIL

Com 13 anos, o programa Avião Solidário da LATAM em conjunto com instituições parceiras já beneficiou mais de 140 milhões de pessoas no Brasil e realizou o transporte de mais de 4,6 mil animais. Além dos 282 milhões de vacinas contra a COVID-19 transportadas gratuitamente para todos os estados brasileiros, o programa completou a marca de mais de 200 toneladas de doações (cestas básicas, água, fraldas descartáveis, cobertores, entre outros itens) e 130 voluntários (médicos, enfermeiros, veterinários e bombeiros) transportados gratuitamente na recente crise do Rio Grande do Sul desde 4 de maio de 2024.

O Avião Solidário está conectado com a frente de Valor Compartilhado da Estratégia de Sustentabilidade do grupo LATAM, para colocar à disposição da América do Sul toda a experiência logística e a conectividade da companhia. Atualmente, o Avião Solidário também tem parcerias com diferentes instituições no Brasil, como Amigos do Bem, Movimento União BR, Gastromotiva, Por1Sorriso, Instituto Rodrigo Mendes, Amazone-se e SOS Mata Atlântica.

