Avião Solidário da LATAM transporta gratuitamente de Foz do Iguaçu para Recife dois mutuns-de-alagoas para a conservação da espécie Indivíduos oriundos do Parque das Aves têm como destino final o Parque Estadual de Dois Irmãos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 15/10/2024 - 17h21 (Atualizado em 15/10/2024 - 17h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois indivíduos de mutum-de-alagoas receberam um novo lar Parque das Aves

Graças ao transporte gratuito realizado na última terça-feira (8/10) pelo programa Avião Solidário da LATAM, em parceria com a AZAB (Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil), dois indivíduos de mutum-de-alagoas (Pauxi mitu), espécie classificada como Extinta da Natureza (EW) pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), cujos esforços de conservação se baseiam na manutenção de indivíduos sob cuidados humanos, receberam um novo lar.

O transporte foi realizado conforme recomendações do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (CEMAVE/ICMBio) e da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB), seguindo as diretrizes previstas no Plano de Ação Nacional para Conservação das Aves da Mata Atlântica.

Os indivíduos nasceram no Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, instituição reconhecida por ter experiência bem-sucedida de reprodução desta espécie. O destino final foi o Parque Estadual de Dois Irmãos, em Recife, o qual foi selecionado para fazer parte dos esforços relacionados à Educação para Conservação, trabalhando em ações educativas que abordam a importância do projeto de conservação para salvar o mutum-de-alagoas da extinção.

O transporte gratuito foi realizado pela LATAM Cargo em voo que partiu de Foz do Iguaçu, com escala em São Paulo e destino final em Recife, evitando o deslocamento terrestre de quase 4 mil quilômetros entre as instituições e reduzindo para sete horas um percurso que levaria em torno de 50 horas se realizado exclusivamente via terrestre. Os indivíduos chegaram bem e estão em quarentena no Parque Estadual de Dois Irmãos, em Recife.

‌



AVIÃO SOLIDÁRIO JÁ TRANSPORTOU MAIS DE 4,6 MIL ANIMAIS NO BRASIL

Em 13 anos de existência, o programa Avião Solidário da LATAM em conjunto com instituições parceiras já realizou o transporte gratuito de mais de 868 toneladas de cargas e 4,6 mil animais no Brasil. Além dos 282 milhões de vacinas contra a COVID-19 transportadas para todos os estados brasileiros, o programa completou a marca de mais de 200 toneladas de doações (cestas básicas, água, fraldas descartáveis, cobertores, entre outros itens) e 130 voluntários (médicos, enfermeiros, veterinários e bombeiros) transportados gratuitamente na recente crise do Rio Grande do Sul desde 4 de maio de 2024.

‌



O Avião Solidário está inserido no pilar de Valor Compartilhado da Estratégia de Sustentabilidade do grupo LATAM, para colocar à disposição da América do Sul toda a experiência logística e a conectividade da companhia. Atualmente, o Avião Solidário também tem parcerias com diferentes instituições no Brasil, como Amigos do Bem, Movimento União BR, Gastromotiva, Por1Sorriso, Instituto Rodrigo Mendes, Amazone-se e SOS Mata Atlântica.

Sobre o Grupo LATAM

‌



A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.



O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.



LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.