Avião Solidário da LATAM transporta gratuitamente de Manaus para o Jardim Zoológico de Brasília três sauins-de-coleira Transporte de primatas que estavam sob cuidados do IBAMA segue diretrizes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (CPB/ICMBio), que recomendou o envio e manejo dos animais para a formação de novos grupos da espécie fora do ambiente natural Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/09/2024 - 18h05 (Atualizado em 10/09/2024 - 18h05 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Sauins-de-coleira receberam novo lar para conservação da espécie Samuel Maquine

Graças ao transporte gratuito realizado na última segunda-feira (2/9) pelo programa Avião Solidário da LATAM, em parceria com a AZAB (Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil), três sauins-de-coleira (Saguinus bicolor), espécie criticamente ameaçada de extinção, receberam um novo lar para a conservação da espécie.

O transporte foi realizado após consulta ao Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros vinculado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (CPB/ICMBio), responsável pela produção, gestão e manejo de primatas no Brasil, que recomendou o envio e manejo dos animais para a formação de novos grupos da espécie fora do ambiente natural e incremento a viabilidade genética das populações, de acordo com as diretrizes do Plano de Ação Nacional para Conservação do Sauim-de-coleira (PAN). Os três primatas passaram por um processo de reabilitação no Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/IBAMA) do Amazonas após serem resgatados de condições impróprias para sua sobrevivência, como de áreas desmatadas, com chances de atropelamento e com focos de incêndio. Devido a impossibilidade de retorno à natureza, agora viverão na Fundação Jardim Zoológico de Brasília.

A espécie, endêmica da região de Manaus (AM), está classificada como Criticamente Ameaçada (CR) pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), devido à perda e fragmentação de habitats naturais. Durante o processo de reabilitação, vale destacar, foi implementado um programa de enriquecimento ambiental para estimular comportamentos naturais e reduzir o estresse dos animais no período em que estavam no Centro de Triagem. Além disso, vários fatores foram diariamente observados, como o comportamento social, as interações entre os indivíduos e as respostas ao manejo, com registro de dados para ajustes no protocolo de reabilitação. Foi realizada ainda uma avaliação contínua dos parâmetros de saúde alimentar, física e comportamental, como a estabilidade fisiológica, ausência de doenças transmissíveis, comportamentos adequados e interação social.

O transporte gratuito foi realizado por meio da LATAM Cargo em voo direto que partiu de Manaus com destino a Brasília e evitou um deslocamento terrestre de quase 4 mil quilômetros entre as instituições, reduzindo para três horas um percurso que levaria mais de 50 horas via terrestre.

‌



AVIÃO SOLIDÁRIO JÁ PROTEGEU MAIS DE 4,6 MIL ANIMAIS NO BRASIL

Com 13 anos, o programa Avião Solidário da LATAM em conjunto com instituições parceiras já beneficiou mais de 140 milhões de pessoas no Brasil e realizou o transporte de mais de 4,6 mil animais. Além dos 282 milhões de vacinas contra a COVID-19 transportadas gratuitamente para todos os estados brasileiros, o programa completou a marca de mais de 200 toneladas de doações (cestas básicas, água, fraldas descartáveis, cobertores, entre outros itens) e 130 voluntários (médicos, enfermeiros, veterinários e bombeiros) transportados gratuitamente na recente crise do Rio Grande do Sul desde 4 de maio de 2024.

‌



O Avião Solidário está conectado com a frente de Valor Compartilhado do grupo LATAM, para colocar à disposição da América do Sul toda a experiência logística e a conectividade da companhia. Atualmente, o Avião Solidário também tem parcerias com diferentes instituições no Brasil, como Amigos do Bem, Movimento União BR, Gastromotiva, Por1Sorriso, Instituto Rodrigo Mendes, Amazone-se e SOS Mata Atlântica.

Sobre o Grupo LATAM

‌



A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.