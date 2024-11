Avião Solidário da LATAM transporta gratuitamente um macho de mico-leão-dourado do Zoológico de São Paulo Transporte aéreo reduziu para 1h50 um trajeto que levaria em torno de 13 horas por via terrestre Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/11/2024 - 16h36 (Atualizado em 11/11/2024 - 16h36 ) twitter

Da Vinte ganhou um novo lar para reprodução e conservação da espécie. Crédito: Zoo de São Paulo Divulgação

Graças ao transporte gratuito realizado pelo programa Avião Solidário da LATAM na última quarta-feira (6/11), em parceria com a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB), um macho de mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia), espécie ameaçada de extinção, ganhou um novo lar para reprodução e conservação da espécie.



O primata, batizado de Da Vinte, foi vítima de tráfico animal e em 2020 foi resgatado na cidade de Cubatão (SP) e transferido para o Zoológico de São Paulo, onde passou a contribuir com o programa de conservação ex-situ (sob cuidados humanos) da espécie. A sua transferência para a Fundação Jardim Zoológico de Brasília foi recomendada visando a formação de um casal reprodutivo que contribuirá significativamente para as ações de conservação da espécie.



A escolha dos casais foi realizada de acordo com o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas da Mata Atlântica do ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, por meio da recomendação do studbook keeper (consultor genealógico), que promove a conservação da espécie pelo estudo da população dos indivíduos sob cuidados humanos. O objetivo é garantir o tamanho satisfatório, estabilidade demográfica e diversidade genética dos animais.

O transporte foi realizado gratuitamente pela LATAM Cargo em voo direto de São Paulo/Congonhas para Brasília, evitando um deslocamento terrestre entre as instituições de 1 mil quilômetros, o que reduziu para 1h50 o transporte que levaria em torno de 13 horas.

‌



AVIÃO SOLIDÁRIO JÁ PROTEGEU MAIS DE 4,6 MIL ANIMAIS NO BRASIL



Em 13 anos de existência, o programa Avião Solidário da LATAM em conjunto com instituições parceiras já realizou o transporte gratuito de mais de 868 toneladas de cargas e 4,6 mil animais no Brasil. Além dos 282 milhões de vacinas contra a COVID-19 transportadas para todos os estados brasileiros, o programa completou a marca de mais de 200 toneladas de doações (cestas básicas, água, fraldas descartáveis, cobertores, entre outros itens) e 130 voluntários (médicos, enfermeiros, veterinários e bombeiros) transportados gratuitamente na recente crise do Rio Grande do Sul desde 4 de maio de 2024.



‌



O Avião Solidário está conectado com a frente de Valor Compartilhado da Estratégia de Sustentabilidade do grupo LATAM, para colocar à disposição da América do Sul toda a experiência logística e a conectividade da companhia. Atualmente, o Avião Solidário mantém parcerias com diferentes instituições no Brasil, como Amigos do Bem, Movimento União BR, Gastromotiva, Por1Sorriso, Instituto Rodrigo Mendes, Amazone-se e SOS Mata Atlântica.



