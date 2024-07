Avião Solidário da LATAM transporta mais de 300 casas modulares para apoio à população do RS Em parceria com Governo Federal e ACNUR, transporte de estruturas modulares móveis foi realizado em três carregamentos entre Colômbia e Brasil de forma gratuita pela companhia

Alto contraste

A+

A-

300 casas emergenciais da ACNUR foram transportadas pelo Avião Solidário da LATAM para apoiar a população do RS Divulgação ACNUR

Comprometido há 13 anos com a ajuda humanitária no Brasil, o programa Avião Solidário da LATAM acaba de completar o transporte de 308 casas modulares doadas pela Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e destinada à população do Rio Grande do Sul, além de mais de 2,4 mil pares de botas de borracha doadas pelo Governo do Peru, com apoio do Ministério das Relações Exteriores, para auxiliar na proteção de pessoas transitando em regiões impactadas pelas enchentes.

Com isso, o programa da companhia aérea alcança a marca de 200 toneladas de doações (cestas básicas, água, fraldas descartáveis, cobertores, entre outros itens) e 130 voluntários (médicos, enfermeiros, veterinários e bombeiros) transportados gratuitamente para a localidade desde 4 de maio de 2024. Os transportes humanitários da LATAM foram realizados tanto em voos comerciais da empresa para aeroportos da região quanto em voos especiais inéditos para a Base Aérea de Canoas (RS), inclusive com doações provenientes de países como Portugal e EUA.

TRANSPORTE DE CASAS MODULARES E BOTAS DE BORRACHA

O ACNUR é parceiro do programa Avião Solidário da LATAM desde abril de 2022 e o transporte destas casas emergenciais para o Brasil é uma ação coordenada com o Ministério das Relações Exteriores. As unidades habitacionais emergenciais são estruturas para prover mais dignidade e segurança às famílias abrigadas. Elas acolhem famílias entre quatro e seis integrantes e têm vida útil de três a cinco anos.

Publicidade

Já o transporte de botas de borracha para ajudar na proteção de pessoas nas áreas alagadas foi realizado a pedido do INDECI (Instituto Nacional de Defesa Civil) e do Ministério de Relações Exteriores em colaboração com a Hombro a Hombro, ONG parceira do Avião Solidário no Peru.

Para enfrentar os impactos da calamidade, a LATAM também tem atuado no transporte gratuito de doações coletadas pelos seus parceiros no Brasil (Movimento União BR, CVC e Fraport Fortaleza), contando ainda com parceria logística com o Governo do Estado de Santa Catarina para levar doações do aeroporto de Florianópolis (SC) ao Rio Grande do Sul.

Publicidade

Há 13 anos, o programa Avião Solidário da LATAM em conjunto com instituições parceiras já beneficiou mais de 140 milhões de pessoas no Brasil com o transporte gratuito de mais de 4,6 mil animais e 282 milhões de vacinas contra a COVID-19 para todos os estados brasileiros.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.