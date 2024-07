Aviation XP Centro-Oeste consolida-se como o evento mais importante da região com público recorde A próxima edição acontece dias 25 e 26 de junho de 2025 também em Goiânia

Aviation XP Centro-Oeste: público record Divulgação Aviation XP Centro-Oeste

A quinta edição do Aviation XP Centro-Oeste, realizada nos dias 26 e 27 de junho no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, foi um grande sucesso, consolidando-se como o evento mais importante do setor na região Centro-Oeste.

Ao longo de dois dias, o evento atraiu um público de 3.870 pessoas, contou com a participação de 57 expositores e exibiu 22 aeronaves, confirmando seu crescimento e relevância no promissor mercado da aviação geral na região Centro-Oeste. No ano passado, o evento corporativo recebeu 3.660 visitantes e 14 modelos de aeronaves.

Este ano, os visitantes tiveram a oportunidade de ver de perto as aeronaves expostas, realizar negócios, encontrar parceiros e fornecedores, tornando o evento um ponto de encontro essencial para o setor. A AviationXP Centro-Oeste 2024 foi 30% maior em relação ao ano passado e reuniu um público qualificado, composto apenas por convidados, incluindo fabricantes, proprietários e outros importantes players do mercado de aviação geral. Entre as marcas presentes estavam Tam Aviação Executiva, Synerjet, Avantto, Voar, Helisul e Tecnam, entre outras.

Paralelamente ao Aviation XP, ocorreu o 4º Congresso Aeromédico América Latina (CONAER), que também foi um grande sucesso. O evento promoveu o encontro de profissionais da saúde, pilotos, empresas e organizações, com o apoio da Associação Brasileira de Operações Aeromédicas – ABOA.

Gledson Castro, diretor da G2C Events, organizadora do evento, destacou: “A Aviation XP não apenas se consolidou como um evento importante para o Centro-Oeste, mas mostrou que a região precisa de um evento como este para a troca de experiências, para atrair mais empresas e permitir a realização de negócios.” Segundo o executivo, a realização conjunta com o CONAER foi extremamente bem-sucedida, proporcionando uma experiência enriquecedora para todos os participantes.

A próxima edição do Aviation XP Centro-Oeste já tem data marcada e acontecerá nos dias 25 e 26 de junho de 2025. Diversos expositores já confirmaram presença, prometendo mais uma edição de sucesso e crescimento para o evento.

