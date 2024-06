AviationXP Centro-Oeste acontecerá junto com o Conaer em Goiânia Nos dias 26 e 27 de junho, o evento de aviação geral recebe também o público do setor aeromédico. Evento de negócios acontecerá no Aeroporto Santa Genoveva

AviationXP Centro-Oeste: junto com o Conaer em Goiânia (Divulgação EGOM PR)

A nova edição da Aviation XP Centro-Oeste está marcada para os dias 26 e 27 de junho de 2024, no Aeroporto Santa Genoveva (no antigo Terminal de Embarque), em Goiânia. O evento vai reunir um público qualificado do segmento, como fabricantes, proprietários e demais players do mercado, para tratar sobre os principais temas da aviação geral atualmente.

No mesmo local e horário, também acontecerá o 4º Congresso Aeromédico América Latina (CONAER), que promove o encontro de profissionais da saúde, pilotos, empresas e organizações, com a parceria e apoio da Associação Brasileira de Operações Aeromédicas – ABOA.

Na mais recente edição, no ano passado, o Aviation XP Goiânia recebeu 3.660 visitantes e 14 modelos de aeronaves. “Pretendemos crescer ainda mais, com a certeza de que estamos acompanhando os impulsos do setor, especialmente no Centro-Oeste, que registra a maior expansão da aviação geral do país”, declara Gledson Castro, diretor da G2C, empresa organizadora do evento. “É uma região que guarda um potencial de mercado muito atrativo a investidores e novas parcerias. Durante esses dois dias, não tem lugar melhor para uma empresa de aviação fazer negócios do que em Goiânia”.

Mais informações em: https://aviationxp.com.br/centro-oeste/

Sobre o CONAER: https://www.resgateaeromedico.com.br/congresso-aeromedico-2024/









