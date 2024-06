AviationXP Centro-Oeste começa hoje e terá 22 aeronaves expostas

Alto contraste

A+

A-

AviationXP Centro-Oeste: 22 aeronaves expostas Divulgação

A Aviation XP Centro-Oeste começa hoje, quarta-feira, dia 26, no Aeroporto Santa Genoveva (no antigo Terminal de Embarque), em Goiânia. O evento, que está 30% maior este ano, traz 22 aeronaves e vai reunir um público qualificado do segmento, como fabricantes, proprietários e demais players do mercado, para tratar sobre os principais temas da aviação geral atualmente.

Para esta edição estão confirmadas a presença de marcas como Tam Aviação Executiva, Synerjet, Avantto, Voar, Helisul e Tecnam, entre outras.

No mesmo local e horário, também acontece o 4º Congresso Aeromédico América Latina (CONAER), que promove o encontro de profissionais da saúde, pilotos, empresas e organizações, com a parceria e apoio da Associação Brasileira de Operações Aeromédicas – ABOA.

Na mais recente edição, no ano passado, o Aviation XP Goiânia recebeu 3.660 visitantes e 14 modelos de aeronaves. “A Aviation XP não apenas se consolidou como um evento importante para o Centro-Oeste como também cresceu”, disse Gledson Castro, diretor da G2C Events, organizadora do evento





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.