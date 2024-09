Aviões da Delta colidem no aeroporto de Atlanta Cauda do modelo menor ficou totalmente destruída após contato com um A350. Ninguém ficou ferido Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/09/2024 - 04h36 (Atualizado em 11/09/2024 - 04h36 ) ‌



Modelo CRJ-900 teve a cauda totalmente destruída após ser atingido pelo A350 da Delta Reprodução

Dois aviões da companhia americana Delta Airlines colidiram enquanto taxiavam para decolar no aeroporto internacional de Atlanta, Hartsfield-Jackson, um dos mais movimentados do mundo. A ocorrência foi registrada em vídeo na manhã de terça-feira (10).

A ponta da asa de um modelo continental Airbus A350 da Delta atingiu um jato regional da mesma companhia, modelo CRJ 900, operado pela Endeavor Airlines, disse o porta-voz da Delta Air Lines, Anthony Black. De acordo com a compania, ninguém ficou ferido na colisão e os passageiros do voo regional foram levados de volta ao terminal de ônibus. Já o A350 taxiou por conta própria até um saguão do aeroporto, onde os passageiros puderam desembarcar em seu portão, disse um porta-voz do Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta à CNN.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) irá investigar o acidente. Por volta das 10 da manhã o voo 295 da Delta se preparava para decolar do movimentado Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta e seguir para Tóquio quando a ponta de sua asa “atingiu a cauda” de um jato menor operado pela mesma companhia aérea, o voo 5526 da Endeavor Air, disse a Autoridade Federal de Aviação dos EUA (FAA) em um comunicado.

Assista o vídeo do Aviation Source:

