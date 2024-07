Azul abre inscrições para Programa Melhor Aprendiz com foco em jovens em situação de vulnerabilidade social Com vagas em diversos estados do Brasil, as inscrições já estão abertas e vão até o dia 31 de julho Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/07/2024 - 13h12 (Atualizado em 25/07/2024 - 13h12 ) ‌



Azul: inscrições abertas para Programa Melhor Aprendiz Lucas Batista

A Azul, maior companhia aérea do Brasil em número de voos e destinos atendidos, está com inscrições abertas para a 3ª edição do Programa Melhor Aprendiz, que tem o objetivo de proporcionar aos jovens estudantes em vulnerabilidade social, a perspectiva de desenvolvimento da carreira, atuando em áreas administrativas, de aeroportos e de cargas da empresa.

Para participar é preciso ter idade entre 16 e 22 anos e 4 meses, estar estudando o ensino médio ou ter concluído e não ter atuado como aprendiz anteriormente. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 31 de julho por meio do endereço: Link. São mais de 100 vagas disponíveis em diversas regiões do Brasil, como Campinas (SP), Barueri (SP), São Paulo (SP), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Recife (PE), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Manaus (AM), entre outros.

“É uma oportunidade para que os jovens tenham seu primeiro contato com o mercado de trabalho, atuando na maior companhia aérea do país, por meio de um programa que oferece capacitação e aprendizado constante para o desenvolvimento profissional”, afirma Antonio Dibai, diretor de Pessoas da Azul.

A primeira fase é composta pela inscrição, seguida de testes de conhecimentos gerais e comportamentais. Os classificados para a segunda etapa, serão convidados para participar de um painel presencial ou online com o time de gestores e Impacto Social da Azul. Após a segunda etapa, os candidatos selecionados serão chamados para os exames e processos admissionais e darão início ao programa de carreira na maior empresa aérea do país.

Decolando na carreira

No primeiro semestre deste ano, a companhia recebeu a inscrição de candidatos de todo o Brasil para as vagas disponíveis na 2ª edição do Programa Melhor Aprendiz. “Estamos felizes com o sucesso desta iniciativa que proporciona uma oportunidade importante para os jovens, que terão a oportunidade de desenvolvimento e de conhecer mais sobre a aviação comercial”, conclui Dibai.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.

