Azul abre vagas para o Programa de Estágio Técnico de Manutenção de Aeronaves As inscrições para a terceira edição já estão abertas e vão até o dia 25 de agosto, com vagas em Campinas (SP) e Belo Horizonte (MG)



Azul: vagas para o Programa de Estágio Técnico de Manutenção de Aeronaves

A Azul, maior companhia aérea em número de voos diários e cidades atendidas no Brasil, está com as inscrições abertas para a 3ª edição do Programa de Estágio Técnico de Manutenção de Aeronaves. A oportunidade tem o objetivo de atrair jovens talentos que querem iniciar sua carreira na área de manutenção de aeronaves, prestando serviços técnicos especializado para a frota da Azul, além de outras empresas.

São cerca de 30 vagas, divididas entre as cidades de Campinas (SP) e Belo Horizonte. As inscrições podem ser realizadas até o dia 25 de agosto no link do Programa de Estágio (voeazul.gupy.io/jobs/7543399). O início do estágio está previsto para outubro, com duração de 12 meses.

“Os jovens terão a oportunidade de atuar nos hangares da Azul em Campinas e Pampulha, que são referência para manutenção no Brasil e na América Latina. Buscamos talentos que queiram crescer junto com a empresa que mais conecta o Brasil e esperamos atrair jovens, sejam homens ou mulheres, apaixonados pela aviação para termos uma equipe cada vez mais diversa e especializada”, Antonio Dibai, diretor de Pessoas da Azul.

Os interessados em participar do programa deverão ter mais de 18 anos e estar cursando técnico de Manutenção de Aeronaves, a partir do módulo básico, em uma escola credenciada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). As vagas são presenciais, e é preciso residir nas regiões de Campinas ou de Belo Horizonte. O processo seletivo é composto por diferentes etapas, incluindo testes, dinâmicas e entrevistas.

Durante o Programa de Estágio, os jovens terão acesso a uma trilha de desenvolvimento de competências técnicas na área de manutenção de aeronaves, cursos técnicos, workshops com temas comportamentais, rodas de conversa com líderes da Azul, job rotation e todo o acompanhamento do time de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Azul.

Entre os benefícios que os aprovados terão direito ao ingressar no Programa de Estágio Técnico, estão bolsa-auxílio e a concessão de passagens aéreas. Além disso, também contarão com seguro de vida, auxílio transporte, alimentação no refeitório próprio da companhia em Viracopos (Campinas-SP) e vale-refeição em Pampulha (Belo-Horizonte-MG), convênios médico e odontológico, desconto farmácia, Gympass e Zenklub.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.

