Azul abre vagas para Técnico de Manutenção em Confins As vagas são direcionadas aos níveis técnicos e a trainees Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/11/2024 - 18h49 (Atualizado em 13/11/2024 - 18h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Inscrições podem ser feitas até o dia 1º de dezembro Renato Spilimbergo Carvalho

A Azul está com 17 vagas de trabalho abertas para atuação no Aeroporto de Belo Horizonte/ Confins (MG). São 10 vagas para Técnico de Manutenção (T4), 5 vagas para Técnico de Manutenção (T3) e outras 2 vagas para Trainee de Técnico de Manutenção.

Todas as vagas são para contratação efetiva e trabalho presencial na área de Manutenção de Linha da base da Azul em Confins / BH Airport. As oportunidades também estão disponíveis para Pessoas com Deficiência (PcD).

Entre os principais requisitos e qualificações básicas para Técnico de Manutenção (T3 e T4), a companhia exige ensino médio completo, níveis intermediário e avançado em inglês e Certificado de Habilitação Técnica (CHT) validado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), entre outros. Os candidatos às vagas para Trainee precisam ter ensino médio completo, nível técnico em inglês e Certificado de Conhecimento Teórico (CCT) válido.

A partir do BH Airport, os Clientes da Companhia podem se conectar com mais de 60 destinos, como Brasília, Rio de Janeiro, Recife e São Paulo, além de fazer voos internacionais para locais como Orlando e Fort Lauderdale, nos Estados Unidos; e Curaçao, no Caribe.

‌



As inscrições podem ser feitas até 1º de dezembro. Mais detalhes sobre as vagas, requisitos e qualificações, bem como inscrições, estão disponíveis no site https://voeazul.gupy.io/

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.