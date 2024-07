Azul adota calçados feitos de materiais reciclados para uniforme de agentes aeroportuários Utilizando materiais como fio PET proveniente de garrafas plásticas recicladas e algodão orgânico, tênis será disponibilizado a tripulantes da Azul em todos os aeroportos onde a companhia opera Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2024 - 16h44 (Atualizado em 23/07/2024 - 16h44 ) ‌



Azul: calçados feitos de materiais reciclados para uniforme Vinicius Magalhaes

A Azul anunciou uma nova parceria com a Sloul, empresa brasileira de calçados reconhecida por seu compromisso com a sustentabilidade e inovação. A partir de agora, todos os agentes aeroportuários da Azul em todos os aeroportos onde a companhia opera serão uniformizados com os inovadores e sustentáveis calçados fornecidos pela Sloul.Os Tripulantes da companhia poderão escolher entre dois modelos de calçados: um com cadarço e outro sem.

Estes tênis são produzidos com materiais ecológicos e reciclados, como fio PET proveniente de garrafas plásticas recicladas e algodão orgânico, além de serem 100% veganos. A Sloul utiliza biolatex para as palmilhas, que são biodegradáveis e oferecem conforto excepcional, e borracha natural para os solados, contribuindo para a redução do uso de materiais derivados do petróleo.

”Estamos felizes em colaborar com a Sloul para proporcionar aos nossos Tripulantes calçados que são não apenas bonitos e confortáveis, mas também sustentáveis. Esta iniciativa reflete o nosso compromisso com a responsabilidade ambiental e a melhoria contínua da experiência dos nossos Tripulantes. Acreditamos que esses tênis trarão mais conforto e beleza aos uniformes, além de contribuir para a preservação do meio ambiente”, destaca Laurita Augusto, diretora de Aeroportos da Azul.”Estamos muito felizes em unir forças com a Azul, uma companhia que, assim como nós, está comprometida com a sustentabilidade e a inovação. Nossos calçados são feitos com materiais reciclados e de baixo impacto ambiental, sem comprometer o conforto, o estilo e a durabilidade. Acreditamos que esta parceria não só beneficiará os Tripulantes da Azul, mas também contribuirá para a conscientização sobre a importância de escolhas sustentáveis no dia a dia,” afirma Júlia Chimelo, co-fundadora da Sloul.Além dos tênis que farão parte do uniforme dos agentes da Azul, os Tripulantes de todas as áreas da empresa desfrutarão de 60% de desconto em 10 calçados selecionados da Sloul, completando os benefícios da parceria.

Sobre a Azul Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.

