Azul adota frota de veículos 100% elétrica em solo e deixa de emitir 112 toneladas de carbono ao ano Mudança já começou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, mas deve ser estendida a todas a suas bases Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/07/2024 - 15h44 (Atualizado em 25/07/2024 - 15h44 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Azul adota frota 100% elétrica Divulgação Azul Linhas Aéreas

A Azul, companhia aérea mais sustentável do país, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), coloca em prática mais uma iniciativa que irá contribuir para os avanços em seu plano estratégico de ESG, suas ações para redução de emissão de carbono e seu Programa de Eficiência de Combustível (PEC). A partir de agora, todos os seus Clientes que desembarcam e embarcam remoto no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, contarão com o apoio de 9 vans elétricas como transporte – em substituição aos veículos a diesel usados atualmente para este trabalho em solo.

A substituição de toda a frota de veículos em VCP foi feita após um estudo da equipe de Transportes da companhia para avaliar todos os custos-benefícios envolvidos nesse tipo de operação. Os resultados foram não só aprovados, como devem motivar um plano de mudanças que possa providenciar a troca dos veículos que hoje atuam em 36 aeroportos onde a Azul opera.

De acordo com Daniel Tkacz, vice-presidente de Operações da Azul, além de uma economia para a companhia, o uso de veículos elétricos nas operações de solo nas bases oferece vantagens que valem o investimento. “O novos veículos elétricos devem manter o conforto de sempre aos Clientes e ainda colaborar com os planos da companhia rumo à cada vez melhor eficiência no uso de combustível e ao cumprimento de suas metas de proteção ambiental e sustentáveis”, resume.

O executivo se refere, por exemplo, a dados do estudo que mostraram que, em um ano, só na base de VCP, essas 9 vans poderão evitar a emissão de cerca de 112 toneladas de CO2 na atmosfera. E não é só: os custos com a manutenção desses novos veículos podem chegar a ser 70% menores em relação aos convencionais – que devido a baixa velocidade que precisam transitar na pista tinham mais risco de problemas técnicos, como até mesmo falhas e necessidade de troca do motor.

Publicidade

Outra grande vantagem será poder abastecer e providenciar reparos na base, sem precisar que o veículo se ausente da operação. “Ou seja, os nossos Clientes sempre contariam com a disponibilidade desse transporte, colaborando com o compromisso da Azul com a segurança e pontualidade”, completa

Sobre a Azul

Publicidade

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 17 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.