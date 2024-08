Azul amplia em 200% o número de assentos entre Fortaleza e o interior do Ceará A companhia aérea passa a operar três vezes por semana nas rotas Fortaleza-Sobral, Fortaleza-São Benedito, Fortaleza-Iguatu e Fortaleza-Crateús a partir de 7 de outubro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/08/2024 - 22h20 (Atualizado em 07/08/2024 - 22h20 ) ‌



Novas frequências da Azul: mudanças representam um aumento significativo na oferta de assentos Luis Alberto Neves

A Azul, maior companhia aérea em número de voos diários e cidades atendidas no Brasil, aumentará a frequência de voos em quatro rotas que conectam a capital cearense, Fortaleza, ao interior do estado. A partir de 7 de outubro, as operações nas rotas Fortaleza-Sobral, Fortaleza-São Benedito, Fortaleza-Iguatu e Fortaleza-Crateús passarão a ocorrer três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras. Todos os voos serão realizados com aeronaves Cessna Grand Caravan.

As mudanças representam um aumento significativo na oferta de assentos. Com a nova programação destes quatro mercados, a Azul incrementa em 200% o número de assentos semanais entre Fortaleza e cidades do interior do Ceará, se consolidando como a empresa que mais conecta o interior do Estado com a capital Fortaleza e com dezenas de outros destinos no Brasil ou no Exterior. No Estado, em geral, o aumento representa um aumento de 8%.

Para Vitor Silva, gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul, a ampliação é mais um passo adotado pela companhia para desenvolver a aviação regional e aumentar a conectividade no Ceará. “As operações da Azul no estado cearense estão cada vez mais fortes. Estamos com voos tão consistentes e de sucesso que decidimos ampliar as ofertas, aumentando de duas para três frequências semanais. Essas mudanças refletem nosso compromisso em atender cada vez mais e melhor nossos Clientes, proporcionando mais conveniência e opções de viagens a todos”, destacou o executivo.

“O aumento na oferta de voos para os aeroportos regionais reforça a política de interiorização do turismo cearense. Facilitando o acesso destes visitantes às nossas regiões, conseguimos distribuir os benefícios da atividade e diversificar a oferta de produtos turísticos. Vale ressaltar que, além do segmento de lazer, essa ação também impulsionará os negócios nestas regiões, promovendo mais desenvolvimento econômico”, celebrou Yrwana Albuquerque, Secretária do Turismo do Ceará.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.

