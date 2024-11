Azul amplia em 37% oferta de assentos para Maceió na alta temporada de verão Ao todo, serão mais de 280 voos extras para a capital alagoana Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/11/2024 - 16h57 (Atualizado em 04/11/2024 - 17h00 ) twitter

Voos partem de 17 localidades de todo o Brasil, com destaque para o aumento de frequências a partir de Confins (MG), Recife (PE), Viracopos e Congonhas (SP). joelfotos

A Azul, maior companhia aérea em número de voos diários e cidades atendidas no Brasil, terá 284 voos extras na alta temporada de verão para Maceió (AL), um dos principais destinos turísticos do Nordeste. Ao todo, a Companhia ofertará 225 mil assentos em voos que chegam e partem da capital alagoana, o que representa uma ampliação de 37%, entre 16 de dezembro e 2 de fevereiro.

As operações adicionais partirão de 17 localidades, de todas as regiões do país, com a maior parte decolando de Congonhas (SP), Recife (PE), Confins (MG) e Viracopos (SP), sendo os dois últimos os maiores hubs da Azul, permitindo a conexão com mais de 50 destinos/origens. Ao todo, serão mais de 800 voos para a capital do estado de Alagoas no período, considerando os voos extras e regulares.

Os voos são operados com aeronaves Airbus A320, Embraer 195 e ATR, dependendo da rota. Durante o período da alta, a Companhia disponibilizará, ao todo, 3.048 voos extras, 12% a mais que no ano anterior, quando foram realizados 2.705 voos extras. Ao todo, entre regulares, voos extras e dedicados da Azul Viagens, a Azul terá 43,3 mil voos, incluindo novos voos internacionais.

“Esse aumento será muito importante para comportar a demanda, oferecer novas possibilidades de rotas e conexões diretas, além de ser essencial para que, mesmo com a alta procura, os preços se mantenham acessíveis. Teremos uma oferta total de cerca de 460 mil assentos a mais na alta temporada, em comparação ao último verão”, destacou Vitor Silva, gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul.

“O Nordeste é estratégico para a operação da companhia, pois a região é bastante procurada pelos diversos atrativos turísticos e que se aquecem durante a alta temporada. Além disso, a Azul planeja essas malhas com base nas rotas que possam oferecer aos Clientes a conexões importantes como Recife, Viracopos e Confins, três hubs mais importantes da companhia, direcionando os passageiros a várias partes do país”, explicou o gerente.



