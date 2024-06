Azul anuncia 3º voo para Canoas e aumento de 121% na oferta de assentos diários para a cidade Ações irão ampliar a oferta de assentos e melhorar a conexão com o Rio Grande do Sul

Azul: 3º voo para Canoas (Luis Alberto Neves)

A Azul, maior companhia em número de voos e destinos atendidos no Brasil, anuncia mais um voo com destino a base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul. As vendas começam hoje e as operações da terceira frequência começam no dia 1º de julho. Outra novidade é que a partir da mesma data a companhia passa a operar nesta rota com aeronaves Airbus A320, que possuem maior capacidade, ampliando a oferta de assentos em 121%, em relação à operação com o Embraer E1.

Os novos voos entre o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), e a base área de Canoas (RS) com o A320 terão capacidade para 174 Clientes. A terceira frequência decola de Campinas às 17h45 e chega em Canoas às 19h30. Já no sentido inverso, o voo sai às 20h50 do Rio Grande do Sul, pousando em Viracopos às 22h35.

“Essa ampliação da oferta era muito aguardada por todos e vamos seguir trabalhando para oferecer ainda mais opções de conexão com o Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Além de uma nova frequência, estamos colocando aeronaves com maior capacidade, o que vai colaborar com o aumento da oferta para a região, que foi fortemente afetada com o fechamento do aeroporto Salgado Filho”, comenta Vitor Silva, gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul.

É importante destacar que o local de embarque e desembarque dos voos é o ParkCanoas Shopping, de onde é feito deslocamento por via terrestre. A Azul orienta que os Clientes se apresentem no local com antecedência de 3 horas ao horário da decolagem, já que o check-in será encerrado 90 minutos antes das partidas dos voos. Os passageiros não devem se dirigir diretamente à base aérea.

Além de ajustar sua malha aérea, a Azul tem desempenhado um papel crucial na ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul. Desde o início das operações de auxílio, a companhia arrecadou e transportou cerca de 3 mil toneladas de doações de itens essenciais, tais como água, roupas, cobertores, absorventes, fraldas e soro fisiológico. As contribuições foram levadas para a região a partir de uma operação logística organizada pela companhia, que envolveu o modal aéreo, com a diversificada frota da Azul, terrestre e marítimo.

Os voos já estão disponíveis no site da Azul, na central de vendas ou nas agências de viagens parceiras.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.

