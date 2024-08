Azul anuncia 40 voos extras para o “Mês” do Saco Cheio As operações adicionais, entre 08 e 20 de outubro, sairão dos dois principais hubs da companhia, em Campinas e Confins, para destinos como Natal, Maceió, Porto Seguro, Recife e Florianópolis Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/08/2024 - 18h07 (Atualizado em 12/08/2024 - 18h07 ) ‌



A Azul, maior companhia aérea em número de voos diários e cidades atendidas no Brasil, anunciou que terá 40 voos extras para atender à demanda da “Semana do Saco Cheio,” período de recesso escolar em outubro muito aguardado por estudantes e famílias brasileiras. Os voos adicionais, porém, vão além dos sete dias de descanso e serão operados entre os dias 8 e 20 de outubro, saindo dos principais hubs da companhia no Sudeste: o Aeroporto Internacional de Viracopos em Campinas e o BH Airport em Confins, Minas Gerais.

Com o objetivo de oferecer mais opções de viagem e facilitar o deslocamento dos clientes, a companhia está disponibilizando um aumento de 12% na oferta de voos e de 11% na oferta de assentos durante o período.

A maior parte dos voos extras partirá de Campinas, principal hub da Azul, para as cidades de Porto Seguro (BA), Natal (RN), Maceió (AL), Recife (PE) e Florianópolis (SC). Além disso, o BH Airport em Minas Gerais, segundo principal hub da Azul, terá voos extras para Maceió (AL).

“Com a alta demanda esperada para a Semana do Saco Cheio, reforçamos nossa malha aérea para garantir que nossos Clientes tenham ainda mais opções de voos para aproveitar esse período de descanso, planejar e realizar uma viagem ao longo do mês,” afirma Beatriz Barbi, gerente de Planejamento de Malha da Azul. “Estamos sempre atentos às necessidades dos nossos clientes oferecendo a maior conectividade do país com a qualidade, o conforto e a Experiência Azul que são marcas registradas da companhia”, completa a executiva.

A Semana do Saco Cheio é um recesso escolar comum em muitas instituições de ensino brasileiras, geralmente realizado em outubro. É um período em que muitas famílias aproveitam para viajar, resultando em uma alta demanda por serviços turísticos.

As vendas já estão disponíveis no site da Azul, Central de Vendas ou nas agências de viagens parceiras. Os Clientes que voam com a Azul desfrutam de entretenimento de bordo on demand, com as séries e filmes de maior sucesso da história da televisão e do cinema, TV ao vivo, internet wi-fi em alta velocidade e serviço de bordo com snacks e bebidas.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.