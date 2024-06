Azul anuncia voos entre Campinas, no interior de São Paulo, e Pato Branco, no Paraná Operações começam em setembro, com cinco voos semanais

Azul: voos entre Campinas (SP) e Pato Branco (PR) (Vinicius Magalhaes)

Em mais um movimento para fortalecer a conectividade entre os estados brasileiros, a Azul inicia hoje as vendas de passagens dos novos voos ligando Campinas, principal hub da empresa aérea, a Pato Branco, município no sudoeste paranaense. As operações começam em 16 de setembro, com cinco voos semanais, em aeronaves ATR 72-600, com capacidade para 70 Clientes.

Os voos entre as duas cidades serão realizados de segunda a sexta, decolando de Campinas às 13h20 e pousando em solo paranaense às 15h40. No sentido inverso, o voo sai de Pato Branco às 16h10 e chega na cidade paulista às 18h20.

“Estamos muito entusiasmados em começar a voar para Pato Branco, uma cidade com grande potencial econômico. O município se destaca por ser um polo regional de educação, com mais de 90 cursos superiores e cerca de 100 indústrias de softwares, aparelhos e componentes eletrônicos. Essa nova rota será essencial para fomentar o desenvolvimento do sudoeste paranaense, facilitar o acesso a novos mercados e incentivar a ida de mais empresários para a região,” afirma Vitor Silva, gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul. “Além disso, ao chegarem em Campinas, nossos clientes terão a oportunidade de se conectar a mais de 160 destinos, tanto nacionais quanto internacionais, como, Paris, Fort Lauderdale, Lisboa e Orlando”, completa o executivo.

“Para Pato Branco o início desses voos representa desenvolvimento, pois irá encurtar distâncias, aproximando o Sudoeste do Paraná a grandes centros econômicos e consequentemente, ao progresso”, salienta o prefeito de Pato Branco, Robson Cantu.

As vendas já estão disponíveis no site da Azul, na Central de Vendas ou por meio das agências de viagens parceiras.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’sChoice Awards.









