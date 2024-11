Azul atinge recorde nos números de voos, assentos ofertados e destinos a partir de Confins (MG) Com marcas que ultrapassam seus mais altos picos de movimentação no BH Airport, companhia deve ampliar seus investimentos no principal aeroporto mineiro em 2025 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/11/2024 - 20h15 (Atualizado em 29/11/2024 - 20h15 ) twitter

A Azul, maior companhia em números de voos e cidades atendidas no país, registra recordes em sua movimentação no BH Airport, seu principal hub em Minas Gerais, e prevê aumentar sua capacidade doméstica e internacional

no principal aeroporto mineiro em 2025.



Ao término do ano, a Azul vai registrar pelo menos três recordes, com mais de 77 mil voos realizados (contra 62.077, em 2019 – a maior marca até então), 9,4 milhões de assentos ofertados (1.9 milhões a mais do que os do ano passado) e 64 destinos atendidos – nacionais e internacionais.



Com esses resultados, BH Airport, em Confins, se firma como o segundo hub da companhia em tamanho de voos, assentos e destinos. E tem, ano a ano, mantido e reforçado a sua parceria com a Azul. “Essa nossa principal base em Minas Gerais tem sido estratégica

e importante por inúmeras razões, e não apenas pela demanda que vem aumentando. Elegemos Confins, por exemplo, como o ponto de chegada de nossos novos aviões. Também, a partir dessa base, já reforçamos nossa movimentação em todo o estado. Agora, diante desses

importantes números, esperamos manter nosso investimento, ampliando nossa capacidade doméstica e internacional ainda mais em 2025 com mais destinos no Brasil e mundo”, prevê Vitor Silva, gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças.



Rodrigo Côrtes, COO do BH Airport, também destaca a importância da Azul para o terminal internacional mineiro. “A Azul tem ampliado significativamente sua oferta de destinos no BH Airport, fortalecendo a conectividade de Minas Gerais tanto com o Brasil quanto com o mundo. Um destaque especial vai para os destinos dentro do nosso estado, que ocupa hoje o terceiro lugar entre os mais procurados pelos clientes da companhia. Quase 10% dos passageiros que embarcaram pela Azul neste ano, a partir do nosso terminal, escolheram viajar pelas cidades mineiras. Isso reafirma nosso compromisso com o desenvolvimento regional, gerando novas oportunidades e impulsionando o crescimento dos municípios de Minas Gerais”, afirma.



