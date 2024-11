Azul bate recorde histórico de clientes transportados, em outubro Companhia teve em outubro o mês com maior número de clientes, desde o início de sua operação, em 2008 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/11/2024 - 17h18 (Atualizado em 05/11/2024 - 17h18 ) twitter

Azul: recorde de passageiros transportados Vinicius Magalhaes

“Tripulação, preparar para a decolagem”. Esta frase, que faz parte da comunicação da tripulação antes de cada voo, foi dita exatamente 26.607 vezes em outubro, mês em que a Azul mais transportou Clientes em seus 15 anos de atuação. No décimo mês do ano, a Companhia bateu um recorde histórico ao embarcar 2.753.435 passageiros para 149 destinos, nesses mais de 26 mil voos, com uma média de 858 operações diárias.

O número de Clientes de outubro foi 13,2% maior que a média mensal deste ano, quando a Azul já transportou, de janeiro a outubro, 24,3 milhões de clientes; e 18,5% maior que outubro do ano passado, quando 2,3 milhões de pessoas foram embarcadas nas aeronaves

da Companhia, de acordo com dados da Anac. A ocupação dos voos no último mês também superou os demais meses do ano, chegando a 85%, enquanto a média mensal deste ano é de cerca de 80%, em dez meses.



“O recorde histórico alcançado em outubro consolida a força da Azul e representa a confiança e o reconhecimento dos clientes na qualidade do nosso serviço. Os números são resultado do caminho de expansão sustentável que estamos construindo, e vão ao encontro

da confiança dos parceiros e do mercado” afirma John Rodgerson, CEO da Azul.

Na última semana, a Azul anunciou a conclusão do acordo com seus arrendadores de aeronaves e um acordo com os detentores de títulos existentes (bondholders), garantindo financiamento adicional de até U$ 500 milhões, fortalecendo seu balanço e caixa.

‌



A Azul esperar aumentar ainda mais os números referentes a Clientes transportados, com a chegada, ainda neste ano, de mais oito aeronaves. Com isso, a oferta de assentos deve crescer 15% no último trimestre de 2024. Na alta temporada, a Companhia oferecerá

3.048 voos extras entre 16 de dezembro de 2024 e 2 de fevereiro de 2025. Ao todo, entre regulares, voos extras e dedicados da Azul Viagens, a Azul terá 43,3 mil voos na temporada de verão, incluindo novos voos internacionais.



