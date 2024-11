Azul Cargo Express chega a mais de 40 países que não são operados pela Azul – e esse número pode crescer Parcerias comerciais com representantes do setor de transportes em todo o mundo garantem o vai e vem de produtos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/11/2024 - 17h06 (Atualizado em 28/11/2024 - 17h06 ) twitter

Azul Cargo: presença em mais de 40 países Azul Cargo

A Azul Cargo Express, unidade de logística da Azul, tem ido além dos mais de 5.000 municípios atendidos no Brasil.

Por meio de parcerias comerciais estratégicas com empresas do setor de transporte em diversos países, a Azul Cargo Express conecta o Brasil a 47 destinos nos quatro cantos do mundo, ampliando a sua capacidade de levar e trazer cargas de forma rápida e eficiente. Um dos exemplos que ilustram essa atuação global é a exportação sazonal de lichia para Amsterdã, na Holanda.

Durante o período de safra, cerca de 15 toneladas da fruta são transportadas de Campinas, principal hub da Azul, até Paris (ORY), em um voo que dura 11 horas e 20 minutos. De lá, a carga segue para Amsterdã em caminhões dedicados e refrigerados, completando o trajeto em até 72 horas, considerando os processos de liberação fitossanitária e agrícola.

O transporte é realizado em condições controladas de temperatura, assegurando a qualidade do produto até a entrega final. Além da lichia, a Azul Cargo Express também transporta peças automotivas para Bruxelas. Assim como na operação para Amsterdã, a carga é levada de Campinas para Paris via aérea e, de lá, segue para o destino final em caminhões, atendendo às exigências específicas da carga. Entre os destinos que contemplam os transportes da Azul Cargo por meio de parcerias estão Áustria, Canadá, China, Estados Unidos, Finlândia, Hungria, Inglaterra, Irlanda, Itália, Noruega, Polônia, Suécia, Suíça e entre outros.Na rota inversa, a Azul Cargo Express opera a importação de produtos de destinos estratégicos, como Frankfurt, Amsterdã, Madrid e Copenhague. As cargas chegam ao Brasil por voos vindos de Paris e Lisboa, sendo desembarcadas em Campinas e, em seguida, distribuídas para diversas localidades brasileiras.Nas cidades atendidas pela malha aérea da Azul, a entrega é feita diretamente por meio de voos regulares da companhia.

Já para localidades que não são operadas pela Azul, o transporte terrestre garante a distribuição em todo o país.Entre os itens importados estão computadores enviados de Madrid para Manaus, que seguem pela malha aérea convencional da Azul, além de fármacos trazidos de Copenhague, peças de caminhão oriundas de Amsterdã e equipamentos industriais provenientes de Frankfurt, ambos para Campinas.“Combinamos a força de nossa malha aérea com soluções personalizadas de transporte terrestre para atender às demandas de exportação e importação, ampliando a conectividade de nossos Clientes com mercados globais”, destacou Izabel Reis, diretora da Azul Cargo Express.

“Nossa experiência em logística de cargas especiais nos faz um parceiro ideal para muitos fornecedores do setor de transporte no mundo, permitindo operar rotas que vão além da nossa rede de voos comerciais regulares”.



