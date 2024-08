Azul Cargo Express em Porto Alegre bate recorde de 100 mil entregas em julho Unidade que esteve embaixo d’água durante catástrofes que assolaram o Rio Grande do Sul conseguiu se superar e alcançou seu maior desempenho em quase 15 anos de atividade Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/08/2024 - 15h27 (Atualizado em 20/08/2024 - 15h27 ) ‌



Azul Cargo em Porto Alegre: 100 mil entregas em julho

A unidade da Azul Cargo Express em Porto Alegre atingiu um marco histórico em julho de 2024, com mais de 100 mil entregas realizadas em um único mês. Este recorde é ainda mais notável considerando que, apenas dois meses antes, a loja havia sido gravemente afetada pelas inundações que assolaram o Rio Grande do Sul em maio. Durante o desastre, a unidade ficou completamente alagada, obrigando a equipe a se deslocar para um endereço provisório.Fundada em novembro de 2009, a loja de Porto Alegre é uma das primeiras e mais antigas da rede Azul Cargo Express, unidade logística da Azul que completou 15 anos este mês. Com quase 15 anos de operações, o mês de julho de 2024 marcou o período de maior volume de entregas na história da unidade. Com uma média diária de 3 a 5 mil entregas, o recorde atingido em julho reflete a dedicação e a resiliência da equipe.

Para agosto, espera-se que o recorde seja ultrapassado novamente, com 45 mil entregas já realizadas até a segunda semana do mês.”O poder da união com os funcionários foi o que nos deu forças para continuar. Passar de uma situação desesperadora para ver o sorriso no rosto de cada um é uma vitória que não tem preço,” afirma Luís Fernando Jr., dono da loja. Luís também possui outras duas unidades da Azul Cargo Express, uma em Novo Hamburgo e outra em Porto Alegre, cuja inauguração estava prevista para maio, mas foi adiada devido à catástrofe climática.

Durante o período das chuvas, os 25 funcionários da unidade que acaba de bater recorde de entregas se mobilizaram não apenas para manter as operações, mas também para ajudar a comunidade. Eles participaram ativamente do recebimento e da distribuição de mantimentos, cobertores, materiais de saúde e limpeza, e roupas, que foram entregues a diversas associações locais para apoiar os mais necessitados.”Ver essa conquista da loja de Porto Alegre, logo após superar tantos desafios é inspirador. Tudo isso foi possível pela agilidade que a nossa unidade de negócio teve em criar soluções para que os envios de cargas aos Clientes não fossem interrompidos. Este número alto de entregas simboliza a força e a determinação da nossa equipe. Estamos extremamente orgulhosos do trabalho realizado por todos”, afirma Izabel Reis, diretora da Azul Cargo Express.

Sobre a Azul Cargo Express

A Azul Cargo Express, unidade de logística da Azul Linhas Aéreas, tem o seu modelo de negócios em encomendas expressas e remessas de cargas, aproveitando a capacidade da malha aérea da Azul. Hoje, a rede Azul Cargo Express conta com mais de 300 lojas no Brasil e exterior, oferecendo o serviço “porta a porta” para mais de 5.000 munícipios brasileiros, além de todo o território dos EUA e Portugal. Os serviços oferecidos compreendem encomendas críticas, distribuição B2C para e-commerce, encomendas com tarifas econômicas e carga paletizada no mercado global.