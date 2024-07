Azul Cargo Express inaugura sua primeira loja container na cidade de Holambra A empresa montou um ponto logístico exclusivo dentro do espaço Veiling, que é considerado o maior centro comercial de flores e plantas do Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2024 - 11h29 (Atualizado em 23/07/2024 - 11h29 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Azul Cargo Express: nova loja Divulgação Azul Cargo Express

A Azul Cargo Express, unidade de logística da Azul, inaugurou mais uma loja, desta vez na cidade de Holambra, no interior de São Paulo. Pela primeira vez, a empresa montou um ponto logístico no formato de container, operado com exclusividade no espaço Veiling, o maior centro comercial de flores e plantas do Brasil.

“A Azul Cargo tem como estratégia oferecer soluções logísticas especializadas para cada setor, e com a cooperativa Veiling de Holambra não poderia ser diferente. Hoje, as flores de Holambra estão presentes em todos os estados do Brasil, e em datas comemorativas chegamos a entregar mais de 60 toneladas delas. Isso só é possível porque conseguimos operar com agilidade sem renunciar à delicadeza”, afirmou Izabel Reis, diretora da Azul Cargo Express.

O transporte de flores é uma operação conhecida pela sua complexidade. Elas precisam ser entregues em curto prazo após a colheita e necessitam de cuidados especiais durante o transporte, para preservar o frescor e a qualidade. Com a chegada da nova loja dentro do Veiling, o processo deve ganhar mais eficiência. Além de datas comemorativas, como o Dia dos Namorados e o Dia das Mães, a unidade de logística da Azul abastece casamentos, festas e outras ocasiões simbólicas, tradicionais e importantes.

Sobre a Azul Cargo Express

Publicidade

A Azul Cargo Express, unidade de logística da Azul Linhas Aéreas, tem o seu modelo de negócios em encomendas expressas e remessas de cargas, aproveitando a capacidade da malha aérea da Azul. Hoje, a rede Azul Cargo Express conta com mais de 300 lojas no Brasil e exterior, oferecendo o serviço “porta a porta” para mais de 5.000 munícipios brasileiros, além de todo o território dos EUA e Portugal. Os serviços oferecidos compreendem encomendas críticas, distribuição B2C para e-commerce, encomendas com tarifas econômicas e carga paletizada no mercado global.