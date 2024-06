Azul Cargo Express já entregou mais de 60 toneladas de flores para o Dia dos Namorados O amor está no ar! Logística especial garantiu que flores de Holambra, interior de São Paulo, chegassem belas e intactas para encantar os apaixonados de todas as regiões do Brasil

Azul Cargo: 60 toneladas de flores para o Dia dos Namorados (Divulgação Azul Cargo)

O Dia dos Namorados é uma das datas mais esperadas por casais ao redor do mundo. Aqui no Brasil, a ocasião, celebrada no dia 12 de junho, é marcada por demonstrações de carinho e amor entre os namorados, companheiros e cônjuges. E a entrega de flores, claro, ainda é um dos presentes mais carinhosos e procurados pelos apaixonados. Tanto que, para atender à alta demanda nesta data especial, a Azul Cargo Express, unidade de logística da Azul, já entregou mais de 60 toneladas de flores nas últimas duas semanas.

As flores, vindas do Veiling -- o maior centro comercial do mercado nacional de plantas, localizado em Holambra, no interior de São Paulo --, foram enviadas para todas as regiões do Brasil, com destaque para o Norte do país. Manaus, por exemplo, tem recebido 9 toneladas de flores por semana, quase o mesmo entregue em Belém e diversas cidades interioranas do Pará, que também são grandes recebedoras desse presente especial.

Este tipo de transporte é uma operação complexa e delicada, que exige cuidados especiais para garantir que as flores, especialmente as frescas, que têm vida curta, cheguem nas melhores condições. Para garantir que cheguem em perfeito estado, as flores são colhidas geralmente um dia antes do transporte e precisam ser entregues em, no máximo, 24 horas. Tanto o transporte de Veiling até o aeroporto de Viracopos, em Campinas quanto os manuseios das cargas na pista dos aeroportos e os voos da Azul Cargo são realizados com todo o cuidado para evitar que as pétalas murchem e para preservar o frescor, beleza e qualidade de cada flor.

“Sabemos que o Dia dos Namorados é uma data muito importante para muitos brasileiros, e as flores têm um papel especial nas comemorações. Por isso nossa operação é planejada com todo o cuidado, a cada ano, para garantir que as flores cheguem lindas aos destinos”, afirmou Izabel Reis, diretora da Azul Cargo Express.

Vale destacar que a Azul Cargo também realizou uma grande operação no Dia das Mães, com a entrega de 50 toneladas de flores em todo o Brasil. Além dessas datas comemorativas, a unidade de logística da Azul realiza operações de transporte de flores para casamentos, festas e outras ocasiões simbólicas, tradicionais e importantes, demonstrando sua capacidade de atender a diversas necessidades dos seus Clientes com eficiência e cuidado.

Sobre a Azul Cargo Express

A Azul Cargo Express, unidade de logística da Azul Linhas Aéreas, tem o seu modelo de negócios em encomendas expressas e remessas de cargas, aproveitando a capacidade da malha aérea da Azul. Hoje, a rede Azul Cargo Express conta com mais de 320 lojas no Brasil e exterior, oferecendo o serviço “porta a porta” para mais de 5.000 munícipios brasileiros, além de todo o território dos EUA e Portugal. Os serviços oferecidos compreendem encomendas críticas, distribuição B2C para e-commerce, encomendas com tarifas econômicas e carga paletizada no mercado global.









