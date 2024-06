Azul Cargo Express prevê crescimento de 28% em novas lojas para 2024 Empresa tem expectativa de ampliar suas unidades para 370 até o final do ano, em todas as regiões do Brasil

Azul Cargo Express: crescimento de 28% em novas lojas para 2024 (Divulgação Azul Cargo)

A Azul Cargo Express, unidade de logística da Azul, planeja uma expansão significativa de novas lojas para 2024 – um crescimento de 28% em relação aos lançamentos em 2023, visando alcançar 370 unidades até o final do ano. Atualmente, a empresa possui 304 lojas espalhadas por todas as regiões do Brasil, destacando-se pela capacidade de levar cargas e encomendas a diversos destinos, desde grandes metrópoles até cidades remotas.

Até o final de 2023, a Azul Cargo Express possuía 289 lojas. Com um plano de expansão agressivo, a empresa está focada em abrir novas unidades, principalmente nas regiões Sul e Sudeste, mantendo a ampliação de sua participação e presença em cada vez mais municípios de todas as regiões do país. O objetivo é atingir os locais mais remotos, levando a marca Azul Cargo Express a um número crescente e diversificado de Clientes.

A capilaridade da malha aérea da Azul permite que a unidade de logística conecte todo o Brasil hoje, atendendo mais de 5.000 cidades, o que representa 90% dos municípios brasileiros e uma cobertura equivalente a 96% da população. Um exemplo significativo do impacto dessa abrangência é a entrega de encomendas para cidades amazônicas. Anteriormente, essas entregas podiam levar semanas por meios fluviais e rodoviários, mas, com as aeronaves da Azul, é possível que cheguem a esses destinos em poucos dias.

A Azul Cargo Express conta com uma frota diversificada, que inclui aeronaves exclusivamente cargueiras, permitindo que a empresa alcance aeroportos com as mais diversas infraestruturas. Isso garante que a empresa possa oferecer um serviço de logística eficiente e de alta qualidade, mesmo nos locais mais distantes e de difícil acesso no país.

Este plano de expansão permitirá oferecer um atendimento “porta a porta” aos Clientes, com prazos e custos competitivos. Os serviços da Azul Cargo Express – que incluem entregas no mesmo dia, produtos comercializados via e-commerce e transportes de grandes cargas ou de carga que requer cuidados especiais -- atendem desde pessoas físicas até pequenos e médios empresários, além de grandes multinacionais.

“Nosso objetivo de alcançar 370 lojas até o final de 2024 é uma forma de mostrar o nosso compromisso com a excelência no atendimento aos mais diversos Clientes. Nossa capilaridade nos permite chegar onde ninguém mais chega, oferecendo serviços de logística que fazem a diferença na vida das pessoas e nos negócios de nossos Clientes”, destaca Izabel Reis, diretora da Azul Cargo Express.

Sobre a Azul Cargo Express

A Azul Cargo Express, unidade de logística da Azul Linhas Aéreas, tem o seu modelo de negócios em encomendas expressas e remessas de cargas, aproveitando a capacidade da malha aérea da Azul. Hoje, a rede Azul Cargo Express conta com mais de 320 lojas no Brasil e exterior, oferecendo o serviço “porta a porta” para mais de 5.000 munícipios brasileiros, além de todo o território dos EUA e Portugal. Os serviços oferecidos compreendem encomendas críticas, distribuição B2C para e-commerce, encomendas com tarifas econômicas e carga paletizada no mercado global.

