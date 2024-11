Azul Cargo Express recebe mais um cargueiro Este é o segundo Airbus A321 a ser incorporado à frota neste ano e deve iniciar as operações em fevereiro de 2025 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 08/11/2024 - 19h06 (Atualizado em 08/11/2024 - 19h06 ) twitter

Os dois A321-200 modelos CEO antes usados na operação de passageiros foram transformados em cargueiros Divulgação: Azul

A Azul Cargo Express, unidade de logística da Azul, recebeu na noite de quinta-feira (7) o segundo cargueiro Airbus A321P2F. Com matrícula PS-AJB, é o segundo a ser incorporado à frota neste ano e deve iniciar as operações em fevereiro de 2025. A dupla de cargueiros tem a mesma pintura, em tons de azul. Com a chegada das aeronaves, a empresa passa a oferecer maior capacidade operacional, abre as portas para novos Clientes e oportunidades.

“O Brasil é um país de dimensões continentais e com uma economia diversificada. Na Azul Cargo Express, estamos focados em otimizar nossas operações logísticas para garantir que nossos Clientes possam se beneficiar de uma rede de transporte eficiente e integrada aliada a uma experiência customizada, de acordo com as necessidades dos produtos que estamos transportando. Entendemos a importância de oferecer cada vez mais espaço, agilidade e confiabilidade. Os novos cargueiros são prova disso. Estamos em um momento positivo e prontos para atender novos Clientes e setores", afirmou a diretora da Azul Cargo Express, Izabel Reis.

Os Airbus A321P2F são capazes de transportar até 27 toneladas, oferecendo 14 posições de pallets e uma capacidade volumétrica total de 212 m³. Comparados com a frota atual de Boeing 737-400F, os novos cargueiros proporcionam um aumento de 39% na capacidade de peso, 50% na capacidade volumétrica e uma redução de 27% no consumo de combustível por tonelada transportada, além de um aumento de mais de 20% na utilização diária. Estes avanços são acompanhados por uma redução significativa nas emissões de CO2, com uma economia de até 9.000 toneladas por ano por aeronave, considerando o mesmo volume de carga.

Além disso, há uma sinergia com a frota da Azul, incluindo manutenção de linha e hangar com os mesmos técnicos e habilitações, pilotos com a mesmas licenças e escala única para os dois tipos de operação, além do estoque e suprimento de peças, componentes aeronáuticos, e estrutura e suporte operacional. A Azul Cargo Express, que comemorou seu 15º aniversário em agosto deste ano, atua em mais de 5.000 municípios e possui 330 lojas, com entregas em até 24 horas para 2.000 cidades.

‌



Azul celebra acordo com arrendadores e a chegada de oito novas aeronaves

Na última semana, a Azul anunciou a conclusão do acordo com seus arrendadores de aeronaves e um acordo com os detentores de títulos existentes (bondholders), garantindo financiamento adicional de até U$ 500 milhões, fortalecendo seu balanço e caixa.

‌



A Azul esperar aumentar ainda mais os números referentes a Clientes transportados, com a chegada, ainda neste ano, de mais oito aeronaves. Com isso, a oferta de assentos deve crescer 15% no último trimestre de 2024.

Na alta temporada, a Companhia oferecerá 3.048 voos extras entre 16 de dezembro de 2024 e 2 de fevereiro de 2025. Ao todo, entre regulares, voos extras e dedicados da Azul Viagens, a Azul terá 43,3 mil voos na temporada de verão, incluindo novos voos internacionais.

