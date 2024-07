Azul Cargo Express transporta mais de 600 mil produtos durante Amazon Prime Day 2024 A edição com maior volume de compras da Amazon Brasil, teve crescimento de 115% no número de entregas operadas pela unidade logística da Azul Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/07/2024 - 15h04 (Atualizado em 29/07/2024 - 15h04 ) ‌



Azul Cargo Express: mais de 600 mil produtos durante Amazon Prime Day 2024 Azul Cargo Express

Durante o Prime Day de 2024, evento com ofertas exclusivas da Amazon para membros Prime, a Azul Cargo Express, unidade de logística da Azul, transportou mais de 600 mil produtos pelo Brasil, registrando um crescimento de 115% no número de entregas em relação ao mesmo período do ano passado. Essa foi edição a com maior volume de compras e o primeiro dia do evento (16 de julho) foi o dia com maior número de clientes se tornando membros Prime desde o dia do lançamento do programa em setembro de 2019 no Brasil.

“Estamos felizes, em contribuir nas entregas de mais de 600 mil produtos durante o Amazon Prime Day, realizada pela nossa malha aérea, que atende mais de 5.000 cidades e cobre 96% da população brasileira. Nosso compromisso é oferecer um serviço eficiente e confiável para todos os nossos Clientes,” destacou Izabel Reis, diretora da Azul Cargo Express.

“Nossa rede de logística tecnológica, combinada com parceiros locais e milhares de funcionários diretos e indiretos nas operações no Brasil, nos permite realizar entregas rápidas e seguras pelo país, mesmo em momentos de alta demanda. Para o Prime Day adicionamos 4.000 funcionários temporários, que se juntam às nossas equipes para atender ao aumento da demanda nas entregas, e equilibrar a carga de trabalho de todos e todas.” destacou Marcio Neves, líder de Transportes da Amazon Brasil.

Com 10 Centros de Distribuição no Brasil e dezenas de estações de entregas, clientes Amazon Prime recebem seus pedidos em um dia útil em mais de 200 cidades, e em até dois dias em mais de 1.300 cidades no país.

O que é o Amazon Prime Day

A primeira edição do evento de ofertas exclusivo para membros Prime ocorreu nos Estados Unidos, em 15 de julho de 2015, comemorando o 20º aniversário da Amazon com seus membros Prime. No Brasil, esta é a quinta edição do evento, realizada entre 16 e 21 de julho, sendo a primeira vez que o maior evento de compras da Amazon teve duração de seis dias no país, gerando aumento de 71% no tráfego da Amazon.com.br, comparado aos dias anteriores ao evento. Globalmente, a Amazon anunciou que o evento de 2024 foi o maior Prime Day de todos os tempos, com vendas recordes e mais itens vendidos do que em qualquer outra edição. No Brasil, esta também foi a edição com maior volume de compras, e o primeiro dia do evento (16 de julho) registrou o maior número de novos membros Prime desde o lançamento do programa no país, em setembro de 2019.

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon.

Sobre a Azul Cargo Express

A Azul Cargo Express, unidade de logística da Azul Linhas Aéreas, tem o seu modelo de negócios em encomendas expressas e remessas de cargas, aproveitando a capacidade da malha aérea da Azul. Hoje, a rede Azul Cargo Express conta com mais de 300 lojas no Brasil e exterior, oferecendo o serviço “porta a porta” para mais de 5.000 munícipios brasileiros, além de todo o território dos EUA e Portugal. Os serviços oferecidos compreendem encomendas críticas, distribuição B2C para e-commerce, encomendas com tarifas econômicas e carga paletizada no mercado global.