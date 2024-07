Azul Cargo vai levar cerca de 9 toneladas de itens e equipamentos para apoiar o Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Alto contraste

Azul: 9 toneladas de itens e equipamentos para apoiar o Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

A Azul, maior aérea do Brasil em voos e cidades atendidas, e patrocinadora oficial do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, sabe bem que a preparação dos atletas para uma competição desse nível começa muito antes e depende de todo apoio técnico nos bastidores. É por isso que as equipes da companhia de todas as áreas e unidades de negócio têm se mobilizado para garantir que, mais do que incentivo e torcida, não falte mesmo nada para impulsionar os nossos ídolos.

Um exemplo dessas iniciativas vem da Azul Cargo Express, a unidade de logística da Azul. Especializada em transportar todo tipo de carga – das mais inusitadas às mais delicadas -- pelo país e pelo mundo, será dela a missão de levar itens que fazem toda a diferença para os atletas, técnicos, a delegação e todos os profissionais que acompanham o Comitê Olímpico do Brasil (COB).

De hoje até o final da participação brasileira no evento, a Azul Cargo deverá transportar e fazer chegar ao COB cerca de 9 toneladas de itens para garantir todo o apoio físico e emocional e ajudar os nossos atletas a voarem nas competições. No último dia 28 de junho, seguiu a primeira remessa – 20 pallets - para Orly, no porão do Airbus A 330, com parte dos materiais, que devem incluir desde os uniformes oficiais e equipamentos médicos e fisioterápicos (como aparelhos de ultrassom e a laser) até barrinhas de cereal e muitas pelúcias do mascote Ginga.

Para Izabel Reis, diretora da Azul Cargo Express, o embarque e desembarque desses materiais, com toda a segurança e agilidade necessárias, será prioridade em nossas operações antes, durante e após o evento. “Sabemos o quanto é importante esse apoio de bastidor e a garantia de que não faltará recursos para que nossos atletas entreguem o máximo de suas performances nas competições. Quando a Azul tornou-se a companhia aérea oficial do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de 2024, já foi com a certeza dessa responsabilidade e de que trabalharíamos muito para usar nossa expertise para também oferecermos o que fazemos de melhor”, comemora.

Sobre a Azul Cargo Express

A Azul Cargo Express, unidade de logística da Azul Linhas Aéreas, tem o seu modelo de negócios em encomendas expressas e remessas de cargas, aproveitando a capacidade da malha aérea da Azul. Hoje, a rede Azul Cargo Express conta com mais de 320 lojas no Brasil e exterior, oferecendo o serviço “porta a porta” para mais de 5.000 munícipios brasileiros, além de todo o território dos EUA e Portugal. Os serviços oferecidos compreendem encomendas críticas, distribuição B2C para e-commerce, encomendas com tarifas econômicas e carga paletizada no mercado global.

