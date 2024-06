Azul celebra 14 anos de operações em Cuiabá com mais de 18,5 milhões de Clientes transportados Companhia realizou mais de 204 mil voos desde 2010, consolidando-se como a maior operadora do Aeroporto Marechal Rondon, com 60% dos assentos ofertados

Azul: 14 anos de operações em Cuiabá Divulgação: Azul Linhas Aéreas

A Azul comemora um marco significativo em suas operações na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Desde o início das operações, em 2010, a companhia transportou mais de 18,5 milhões de Clientes e realizou mais de 204 mil voos, reforçando sua posição de liderança no Aeroporto Marechal Rondon.

Atualmente, a Azul opera voos diretos de Cuiabá para diversos destinos, incluindo Alta Floresta (MT), Aripuanã (MT), Barra do Garças (MT), Brasília (DF), Vilhena (RO), Campo Grande (MS), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Guarulhos (SP), Goiânia (GO), Ji-Paraná (RO), Maceió (AL), Ouro Preto do Oeste (RO), Sorriso (MT) e Viracopos (SP), principal hub de conexão da companhia. A diversidade de rotas a partir da cidade facilita a conectividade dos Clientes de Cuiabá com outras regiões do Brasil, promovendo desenvolvimento regional e acessibilidade.

“A base em Cuiabá é crucial para nossa operação, permitindo-nos oferecer um serviço de alta qualidade aos nossos Clientes e garantir a conectividade da região com o restante do país. Líder com 60% de todos os assentos ofertados a partir de Cuiabá, a companhia reafirma seu compromisso contínuo na excelência e a satisfação do Cliente”, afirma Vitor Silva, gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul.

Com essas conquistas e a contínua expansão de suas operações, a Azul reafirma seu compromisso com o desenvolvimento regional, econômico, social e turístico, além da satisfação de seus Clientes, conectando pessoas e culturas por meio de uma experiência de viagem única.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.

