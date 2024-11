Azul celebra o Dia das Crianças com evento especial para apresentar “Pateta nas Nuvens”, o novo avião inspirado no Pateta Convidados e seus filhos puderam conhecer de perto a nova aeronave inspirada no Walt Disney World em um evento especial realizado no hangar da Azul Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 15/10/2024 - 19h00 (Atualizado em 15/10/2024 - 19h00 ) twitter

Azul: “Pateta nas Nuvens” EVEREST FILMES

A Azul, maior companhia aérea do Brasil em número de voos diários e destinos atendidos, realizou um evento no dia 12 de outubro de 2024 para celebrar o lançamento do novo avião “Pateta nas Nuvens”, inspirado no personagem Pateta, agora parte da “Frota Mais Mágica do Mundo”. O evento aconteceu no Dia das Crianças, celebrando o novo avião e o Walt Disney World Resort, na Flórida, que serve de inspiração para a “Frota Mais Mágica do Mundo”.

Mais de 200 agentes de viagens e profissionais do setor de turismo de todo o Brasil participaram do evento, acompanhados de seus filhos para celebrar este dia tão especial. Realizado no maior hangar da América Latina, localizado em Campinas (SP), o evento contou

com a presença de Daniel Bicudo, Diretor de Marketing e Negócios da Azul, Cinthia Douglas, Diretora de Marketing e Vendas para a América Latina da Disney Destinations, além de outros executivos.

Durante o evento, os convidados e seus filhos tiveram a oportunidade de conhecer o interior do novo avião temático, inspirado no amado personagem da Disney, Pateta. Esta adição complementa a “Frota Mais Mágica do Mundo” da Azul, que já inclui aeronaves inspiradas

no Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pato Donald e Margarida. Os convidados não só puderam ver o avião, mas também interagir com o Pateta e outros personagens da Disney, em momentos especiais para fotos e abraços.

‌



“Em dezembro, comemoramos dez anos dos nossos primeiros voos internacionais, cujos destinos escolhidos, na Flórida, foram Fort Lauderdale e Orlando. São dois pontos estratégicos para quem deseja visitar a Disney e para os quais fizemos questão de democratizar

o acesso, fortalecendo Campinas como um ponto de conexão e lançando rotas que partem também do Norte e do Nordeste do Brasil. Temos orgulho da história que construímos lá e da parceria com a Walt Disney World Resorts, que resultou na ‘Frota Mais Mágica do

Mundo’”, afirmou o diretor da Azul, Daniel Bicudo.

O sucesso da operação levou a companhia a aumentar a frequência de voos entre o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, e o Aeroporto Internacional de Orlando durante a alta temporada, a partir deste mês. Os voos extras acontecerão aos sábados, com

saída de Campinas às 13h15 e chegada às 20h. Esta operação extra se soma à frequência diária atual.

‌



“O Dia das Crianças foi a maneira perfeita de celebrar o novo avião ‘Pateta nas Nuvens’, e nossa equipe Disney se sente honrada em ter colaborado com a Azul Linhas Aéreas nos detalhes temáticos que tornam este avião tão especial. Com sua chegada, a ‘Frota Mais

Mágica do Mundo’ está completa. Esperamos que todos que voarem ou virem essas aeronaves possam sorrir e sentir um pouco da alegria e magia que estão no coração de cada um que visita o Walt Disney World Resort”, conclui a diretora Cinthia Douglas.

Pateta nas Nuvens

‌



O avião inspirado “Pateta nas Nuvens”, um modelo A320neo com a matrícula PR-YSR, chegou ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, em maio deste ano, após passar por um minucioso processo de pintura e customização na fábrica da Airbus em Toulouse,

na França. Desde então, o avião está voando por todo o Brasil.

O processo de pintura foi realizado para capturar a essência do personagem. Com sua estreia em 1932, o Pateta rapidamente conquistou corações com seu charme único e travessuras cativantes, tornando-se mais tarde o primeiro personagem clássico da Disney a estrelar seu próprio longa-metragem, “A Goofy Movie”, em 1995.

Com um design criado para a Azul por artistas do Walt Disney World Resort, o avião inspirado no personagem Pateta transmite diversão e personalidade. Ele também incorpora elementos icônicos do personagem, incluindo suas orelhas características, que parecem

voar com o vento.

Sobre a Azul Linhas Aéreas

A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, aproximadamente mil voos diários, para 160 destinos. Com uma frota operacional com mais de 160 aeronaves e mais de 16.000 tripulantes, a Azul possui

mais de 300 rotas diretas em voo regionais, domésticos e internacionais. Em 2022, a Azul foi eleita a companhia aérea mais pontual do mundo, segundo o relatório OnTime Performance-OTP Review da Cirium – a principal referência mundial de dados operacionais

do setor. Além disso, em 2020, conquistou o prêmio de melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor Travelers' Choice, sendo a única empresa brasileira a receber ambos os reconhecimentos.

