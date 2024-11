Azul celebra sucesso em negociações com seus parceiros e anuncia fortalecimento financeiro da companhia Aérea conclui negociações com arrendadores de aeronaves e assinatura de termo de apoio de detentores de dívidas da empresa para nova posição financeira e crescimento da empresa Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/10/2024 - 18h40 (Atualizado em 30/10/2024 - 18h40 ) twitter

Azul: negociações com parceiros

A Azul, maior companhia aérea em número de voos e destinos atendidos no Brasil, anuncia hoje a conclusão do acordo com seus arrendadores de aeronaves e um acordo com os detentores de títulos existentes (bondholders). O acordo concretiza o recebimento de um financiamento adicional de R$ 825 milhões ainda nesta semana, além de mais R$ 1,4 bilhão após a conclusão de documentações pertinentes, e outros R$ 550 milhões após a finalização de outras condições já em negociação. Com isso, a companhia avança, com êxito e de forma clara e amigável, o processo de fortalecimento de seu balanço e caixa.

“Este anúncio reflete o relacionamento e a confiança que nossos parceiros depositam em nós há mais de 15 anos, demonstrando a crença em nosso modelo de negócio e na capacidade de geração de caixa de nossa empresa. Com isso, estamos convictos que seguiremos nosso ritmo de expansão para o futuro”, destaca John Rodgerson, CEO da Azul.

A Azul renegociou 98% de suas obrigações com arrendadores de aeronaves e fabricantes de equipamentos originais (OEMs), em um total de cerca de R$ 3 bilhões em acordos já firmados, resultando em significativa redução de sua dívida e melhoria do seu fluxo de caixa. Agora, a empresa garante o recebimento de financiamento adicional de R$ 2,2 bilhões e pavimenta caminho para mais R$ 550 milhões, além de uma adicional redução potencial de seu passivo em mais de R$ 4,4 bilhões.

“A Azul foi uma das únicas companhias aéreas do mundo que não recebeu aporte governamental direto nos últimos anos, nem buscou o caminho da recuperação judicial para sanar suas dívidas. Pelo contrário, sempre optou por negociações amigáveis com resultados benéficos para todos os envolvidos. Graças a confiança e o respeito que adquirimos com o mercado, continuaremos sendo uma das empresas aéreas mais fortes e com maior crescimento na aviação mundial”, conclui o executivo.

‌



A Azul, que receberá ainda este ano oito aeronaves, deverá aumentar sua oferta em 15% no último trimestre de 2024. Para a alta temporada de verão, entre 16 de dezembro e 2 de fevereiro, a companhia ofertará 3.048 voos extras. Ao todo, a Azul terá 43,3 mil voos na temporada, incluindo novos voos internacionais.



