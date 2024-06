Azul comemora 15 anos de operações em Maceió com mais de 4,7 milhões de clientes transportados

Alto contraste

Azul: 15 anos de operações em Maceió (Divulgação Azul Linhas Aéreas)

A Azul, maior companhia do Brasil em número de voos e cidades atendidas, celebra um marco importante: 15 anos de operações em Maceió, Alagoas. Desde o início das operações em 2009, a Azul transportou mais de 4,7 milhões de Clientes e realizou mais de 57 mil voos, consolidando-se na conectividade aérea da região.‌‍ Atualmente, a Azul opera voos para 11 destinos a partir de Maceió: Cuiabá (MT), Congonhas (SP), Belo Horizonte (MG), Campina Grande (PB), Galeão (RJ), Goiânia (GO), Ribeirão Preto (SP), Recife (PE), São José do Rio Preto (SP), Uberlândia (MG) e Viracopos (SP), principal hub de conexão da companhia. Essas rotas fortalecem a presença da companhia na região Nordeste e facilitam o acesso a diversas partes do Brasil.‌‍

“A base em Maceió é um pilar estratégico para a Azul. Estamos orgulhosos de nossa contribuição para o desenvolvimento econômico, social e turístico de Alagoas, conectando pessoas e promovendo a mobilidade de negócios e lazer,” afirma Vitor Silva, gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul.‌‍ Maceió, capital de Alagoas, é um destino turístico de destaque no Brasil, conhecido por suas praias paradisíacas como Pajuçara e Ponta Verde. Além disso, a cidade oferece uma rica herança cultural e histórica, com influências africanas que se refletem na música, arte e gastronomia local. Os pratos típicos como a feijoada e a tapioca são grandes atrativos para visitantes de todo o mundo.‌‍

A Azul continua a investir na ampliação e melhoria de seus serviços, visando proporcionar a melhor experiência de voo para seus Clientes. Com inovações contínuas e um compromisso sólido com a excelência, a companhia aérea está preparada para um futuro de crescimento e expansão, conectando cada vez mais destinos e pessoas.‌‍

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.









