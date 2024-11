Azul completa 11 anos de operação em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com mais de 350 mil Clientes transportados A Companhia Aérea realizou quase 7 mil voos durante o período Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 31/10/2024 - 16h08 (Atualizado em 31/10/2024 - 16h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Azul: 11 anos de operações em Santa Maria (RS) Vinicius Magalhaes

A Azul, maior companhia aérea em número de voos diários e cidades atendidas no Brasil, completou em outubro 11 anos de operações em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Durante o período, a Companhia transportou, aproximadamente, 354 mil Clientes em cerca de 7 mil voos.

“A Azul começou suas operações em Santa Maria com o objetivo de atender a uma demanda crescente por voos na região central do estado. Com uma malha que liga Santa Maria a outros destinos estratégicos, a Companhia não apenas facilita o deslocamento de passageiros, mas também impulsiona a economia local, estimulando o turismo e o comércio”, explica Vitor Silva, Gerente Geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças.

Atualmente, a Azul realiza quatro voos semanais saindo de Santa Maria para Porto Alegre e outros quatro voos semanais com destino a Campinas, o principal hub da Companhia, onde os Clientes podem se conectar com voos para mais de 160 destinos nacionais e internacionais. As rotas são operadas pelas aeronaves ATR 72-600, com capacidade para 70 passageiros, oferecendo conforto e comodidade para quem deseja viajar entre as três cidades.

As rotas começaram no dia 14 de outubro de 2013 com o objetivo de aumentar a conectividade, proporcionando novas opções de voos para a população; impulsionando a economia regional, facilitando o transporte de passageiros, estimulando o turismo, o comércio e a indústria local. Além disso, a presença da Companhia reafirma seu compromisso com a aviação regional e expande a atuação da Azul no estado do Rio Grande do Sul, consolidando sua posição como uma das principais operadoras aéreas do país.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.