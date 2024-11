Azul completa 12 anos de operações em Petrolina (PE) A companhia aérea realizou cerca de 10 mil voos desde 2012 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/11/2024 - 17h54 (Atualizado em 25/11/2024 - 17h54 ) twitter

A cidade também está entre os destinos turísticos atendidos pela Azul durante a alta temporada de verão Foto: Divulgação

A Azul completa neste mês 12 anos de operações no município pernambucano de Petrolina. Desde a abertura da base, em novembro de 2012, a Companhia transportou aproximadamente 809 mil Clientes, em cerca de 10 mil voos.

“Petrolina é um dos destinos nordestinos muito importantes para a malha da Azul, pois chama a atenção não somente pelos atrativos naturais, mas também pela rica cultura e desenvolvimento econômico, o que a torna bastante procurada durante todo o ano”, explica Vitor Silva, Gerente Geral Malha, Planejamento Estratégico e Alianças.

A cidade também está entre os destinos turísticos atendidos pela Azul durante a alta temporada de verão, que ocorre de 16 de dezembro a 2 de fevereiro. Somente para o nordeste, a companhia terá 1.159 voos, o que representa 38% dos mais de 3 mil voos extras para o período, em todo o Brasil.

Entre os principais atrativos de Petrolina, estão a praia artificial do Miragem, localizada às margens do Rio São Francisco, bem como as curiosidades do Museu do Sertão e o Parque Ecológico do Rio São Francisco, ideal para caminhadas ao ar livre e observação da natureza local.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.