Azul completa 13 anos em Caxias do Sul com 400 mil clientes transportados Aérea realizou mais de 5 mil voos durante o período Luiz Fara Monteiro 26/11/2024 - 17h10

Azul: 13 anos em Caxias do Sul Divulgação Azul Linhas Aéreas

A Azul, maior companhia aérea em número de voos diários e cidades atendidas no Brasil, completa em novembro 13 anos de operações na cidade gaúcha de Caxias do Sul. Desde 2011, a Companhia transportou cerca de 400 mil clientes em mais de 5 mil voos, conectando a cidade a dezenas de destinos em todo o Brasil.



“O Rio Grande do Sul é um importante mercado para a Azul, pois o Estado concentra 10% da malha da companhia. Além dos atrativos turísticos, pela sua localização privilegiada na Serra Gaúcha, Caxias do Sul possui um desenvolvimento econômico expressivo em diversas

áreas. Nesse contexto, a Companhia desempenha um papel importante não somente no transporte de clientes, mas também para o escoamento de mercadorias na região”, explica Vitor Silva, Gerente Geral Malha, Planejamento Estratégico e Alianças.



Atualmente, a Azul opera 14 voos semanais em Caxias do Sul, entre chegadas e partidas, em um total de quase 10 mil assentos ofertados. A cidade de Caxias do Sul se posiciona como importante polo industrial gaúcho, direcionado aos transportes, móveis, e utilidade

domésticas, bem como na agricultura com a produção de vinhos e hortifruti e na metalurgia, com várias indústrias em destaque.

