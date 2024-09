Azul completa um ano de operações em Cajazeiras com 1,2 mil Clientes transportados Em seu primeiro ano de atuação na cidade, a companhia aérea realizou mais de 270 voos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/09/2024 - 16h16 (Atualizado em 12/09/2024 - 16h16 ) ‌



Azul: um ano de operações em Cajazeiras (PB)) Divulgação Azul Linhas Aéreas

A Azul, maior companhia aérea em número de voos diários e cidades atendidas no Brasil, completou recentemente um ano de operações na cidade de Cajazeiras, no sertão da Paraíba. Durante o período, a Companhia transportou, aproximadamente, 1,2 mil clientes em mais de 270 voos.

Atualmente, a Azul realiza três voos semanais, às terças, quintas e sábados, do município paraibano para Recife (PE), onde fica o principal hub da companhia no Nordeste, permitindo conexão direta com outros 35 destinos, inclusive internacionais. A rota começou a ser operada em 1º de agosto do ano passado, com o objetivo de promover a aviação regional no sertão paraibano, contribuindo com a promoção socioeconômica e levando conectividade e mais empregos para a cidade.

Para Vitor Silva, gerente Geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul, a companhia faz parte de uma retomada histórica, após a região ficar décadas sem receber voos regulares. “Temos orgulho de contribuir com o desenvolvimento de Cajazeiras e sabemos a importância da aviação regional para a população, impulsionando a economia, os negócios e turismo da cidade, que há mais de 60 anos não tinha oferta de voos comerciais. Agora, com a conexão com nosso principal hub no Nordeste, que é Recife, os clientes podem sair do município e viajar para Orlando, nos Estados Unidos, ou ir para importantes centros brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte.” comenta Vitor Silva.

Além da Cajazeiras, a Azul opera voos também na Paraíba para a capital João Pessoa e Campina Grande. Os clientes podem adquirir as passagens pelo site da Azul, na central de vendas ou nas agências de viagens parceiras.

