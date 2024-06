Azul completa um ano de operações em Curaçao com 22 mil Clientes transportados Companhia, que é a única aérea a ofertar voos para a ilha, já realizou mais de 160 voos, reforçando sua presença na região do Caribe

Azul: um ano de operações em Curaçao Divulgação Azul Linhas Aéreas

A Azul, maior companhia do Brasil em número de voos e cidades atendidas, completa neste mês o primeiro aniversário de suas operações em Curaçao, marcando um ano de sucesso e crescimento. Desde o lançamento do voo, a companhia transportou 22 mil Clientes, reforçando seu compromisso em conectar pessoas e proporcionar experiências inesquecíveis.

Durante esse período, a Azul realizou 167 voos entre Belo Horizonte (CNF) e Curaçao, inicialmente com uma frequência semanal. Em resposta à crescente demanda, em apenas quatro meses, a companhia dobrou a frequência para dois voos semanais a partir de outubro de 2023. A expansão ampliou as opções de viagem para os Clientes e reforçou o papel de Belo Horizonte como o segundo principal hub estratégico de conexão.

Os voos decolam aos sábados e quartas-feiras, às 13h da capital mineira, e chegam na ilha caribenha às 18h. Já os retornos acontecem aos domingos e quintas-feiras, saindo às 9h de Curaçao, com chegada às 16h em Belo Horizonte.

“O marco de um ano de operações em Curaçao é muito importante para a Azul. Estamos muito satisfeitos com a resposta positiva dos nossos Clientes e com o sucesso dessa rota. Expandir nossas operações para dois voos semanais foi uma decisão estratégica para atender à demanda crescente e oferecer mais conveniência e opções aos nossos Clientes”, afirma Vitor Silva, gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul.

De acordo com a CCR Aeroportos, concessionária responsável pelo aeroporto de Curaçao, a empresa registrou, no primeiro trimestre de 2024, mais de 200 mil visitantes com destino Curaçao Airport, o que representa um aumento de 38% no número de Clientes em relação ao mesmo período do ano passado, quando 145 mil turistas desembarcaram na ilha caribenha.

A ilha está localizada no Mar do Caribe e faz parte de um território autônomo do Reino dos Países Baixos, juntamente com Aruba e Saint Maarten. Com uma área de aproximadamente 444 quilômetros quadrados, Curaçao oferece uma ampla gama de atividades ao ar livre, como mergulho, snorkeling, windsurf, vela e pesca. Willemstad, a capital de Curaçao, é um Patrimônio Mundial da UNESCO e apresenta uma arquitetura influenciada pela colonização holandesa. A diversidade cultural é evidente entre a população, na música, culinária e tradições locais. O idioma oficial é o papiamento, mas o inglês, o holandês e o espanhol também são amplamente falados.

“Continuamos comprometidos em oferecer o melhor serviço e conectividade para os nossos Clientes. O sucesso das operações em Curaçao reflete o compromisso da companhia em expandir suas rotas e proporcionar experiências de viagem excepcionais”, finaliza o executivo.

No mês passado, a companhia anunciou que Clientes do aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, poderão embarcar para Curaçao, além de outros destinos internacionais, por meio da aquisição de um único bilhete aéreo. Na prática, o novo serviço passa a oferecer ainda mais agilidade e conectividades aos Clientes, que poderão ter suas bagagens despachadas até o destino final, e rapidez, já que poderão optar pelo aeroporto mais próximo de si para iniciar suas viagens internacionais com a companhia. Para mais informações sobre os voos para Curaçao e outras rotas operadas pela Azul, visite nosso site www.voeazul.com.br.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.









